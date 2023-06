Marché: la résistance des 7300 points va-t-elle tenir? information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le rouge mardi à l'ouverture, dans l'attente de la réouverture de Wall Street fermée hier pour un long week-end et dont l'orientation devrait impulser une tendance au marché.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - passé sur l'échéance juillet - recule de 19 points à 7304,5 points, annonçant une note de lourdeur à l'ouverture.



Le CAC avait achevé la séance de lundi sur un recul de 1% à 7314 points, pénalisé notamment par la dégradation du compartiment obligataire en Europe.



Les marchés de taux sur le Vieux Continent ont en effet connu un début de semaine sous tension, ce qui a effacé leurs gains de vendredi, signant des mouvements erratiques en vue des prochaines hausses de taux de la BCE.



Le Bund allemand à 10 ans se tend ainsi vers 2,51%, tandis que celui de l'OAT française remonte à 3,03%.



Petit motif de soulagement, le CAC 40 a réussi à clôturer la séance de lundi au-dessus de sa résistance majeure des 7305 points, une configuration qui vient accréditer l'optimisme ambiant autour de l'indice.



'Graphiquement l'indice CAC 40 devrait poursuivre sa séquence haussière pour dépasser le niveau supérieur des 7400 points et aller chercher ses records annuels et historiques', président ainsi les équipes de Kiplink Finance.



Une tendance baissière prévaut toujours en Asie ce mardi, où la Bourse de

Tokyo (-0,2%) poursuit sa consolidation après son début d'année canon qui lui a permis de s'arroger près de 28%.



Là encore, l'indice Nikkei parvient à se maintenir au-delà du seuil symbolique des 33.000 points, qui constitue un plus haut de 33 ans.



La séance de mardi devrait être plus animée que la veille sur les marchés d'actions avec la réouverture de Wall Street suite au week-end prolongé de 'Juneteenth', et dont l'orientation devrait donner une direction au marché.



Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture en repli de l'ordre de 0,3% ou 0,4% mardi pour les indices new-yorkais, qui avaient tous signé des gains confortables la semaine passée.



Si l'agenda économique s'annonce relativement allégé, les investisseurs seront notamment attentifs à la publication, en début d'après-midi, des mises en chantier et des permis de construire.



Ces chiffres pourraient confirmer les récents signes de redressement observés du côté du secteur américain de la construction.



Cela ne soutient en tout cas pas le dollar, qui reste pénalisé par la perspective d'un sérieux coup de frein de l'économie dans le courant de la seconde partie de l'année.



L'euro se rapproche ainsi de 1,0830 ce matin face au billet vert.



Les cours du brut restent orientés à la baisse, les investisseurs ne souhaitant pas se lancer dans des achats à bon compte après leur repli récent du fait du contexte persistant de ralentissement de la demande.



Le baril de Brent perd 0,3% à 75,9 dollars et celui du brut léger américain (WTI) abandonne &,4% à moins de 70,8 dollars.