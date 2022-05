Marché: la réouverture de New York va dicter la tendance information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grand changement mardi matin, dans l'attente de la réouverture de Wall Street fermée lundi pour le long week-end de Memorial Day, et dont l'orientation pourrait bien donner une nouvelle impulsion au marché.



Aux alentours de 8h15, l'orientation des contrats à terme suggère une ouverture en très légère baisse pour l'indice CAC 40, de l'ordre de 0,2%.



Hier, le marché parisien avait réussi à prolonger son redressement de la semaine passée en s'octroyant un gain de 0,7% à 6562 points, dans le sillage des valeurs du luxe comme Hermès, Kering ou LVMH.



Cette tendance haussière s'est également imposée dans le reste de l'Europe, avec une hausse de 0,8% à Francfort, une avancée de 0,2% à Londres et une progression de 0,9% pour l'Euro STOXX.



La séance s'est avérée plus mitigée ce mardi en Asie, où l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo accusait un repli de 0,3% en fin de séance, tandis que l'indice CSI 300 des plus grandes sociétés chinoises cotées à Shanghai et Shenzhen s'octroyait lui près de 1,2%.



D'après des données officielles, l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier chinois est remonté à 49,6 en mai, contre 47,4 en avril, un niveau de nouveau proche de la barre des 50 points indiquant une expansion de l'activité.



'L'économie chinoise a été touchée par l'épidémie du variant Omicron et les changements de la situation internationale, mais elle s'est améliorée en mai grâce à une coordination efficace du contrôle épidémique', s'est félicité le Bureau d'Etat des statistiques (BES).



Dans le secteur des services, le PMI chinois s'est établi à 47,8 en mai, contre 41,9 en avril, suggérant là encore un redressement de l'activité sous l'effet d'une amélioration des chaînes d'approvisionnement.



Wall Street devrait pour sa part rouvrir sur une note positive mardi après une journée fériée lundi.



Si les marchés d'actions mondiaux bénéficient d'un rebond technique depuis quelques jours, certains stratèges soulignent que les signes tangibles d'un véritable retournement de tendance tardent à se matérialiser.



'De notre point de vue, les places boursières intègrent le scénario d'un ralentissement de l'économie, mais pas celui de vraies difficultés ou d'une récession', préviennent ce matin les équipes de Berenberg.



En attendant d'en savoir plus sur la poursuite éventuelle du rebond des derniers jours, les investisseurs vont pouvoir se focaliser sur de nouvelles statistiques aujourd'hui.



Les intervenants prendront notamment connaissance, en fin de matinée, des chiffres préliminaires de l'inflation en zone euro pour le mois de mai, avant de suivre, cet après-midi, l'indice de confiance du Conference Board, qui permettra de savoir si la consommation des ménages continue de tenir bon Outre-Atlantique.