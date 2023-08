Marché: la relance chinoise dope le moral des troupes information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 08:34

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en hausse lundi à l'ouverture, l'adoption de nouvelles mesures de soutien à l'économie en Chine rassurant les investisseurs et atténuant les craintes de récession.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison septembre - sur l'indice CAC 40 grimpe de 60,5 points à 7308,5 points, laissant entrevoir un retour dans la zone des 7300 points à l'ouverture.



L'annonce par la Chine d'une réduction de moitié de la taxe sur les transactions boursières afin de revigorer les marchés des capitaux et stimuler la confiance des investisseurs apaise en partie les craintes d'un ralentissement marqué de l'économie mondiale.



Suite à ces annonces, les marchés chinois ont fini en hausse, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale ayant repris 1,6% lundi.



En dépit des craintes grandissantes qui entourent la croissance mondiale, le marché parisien avait réussi à s'adjuger 0,9% la semaine passée, ce qui lui permet d'afficher encore un gain de plus de 11% depuis le début de l'année.



Une série d'indicateurs décevants en Europe, PMI en tête, est venue alimenter les inquiétudes sur la santé de l'économie, des inquiétudes renforcées par le net ralentissement de l'activité observé en Allemagne.



Le ton peu accommodant adopté vendredi par Jerome Powell, le président de la Fed, à l'occasion du sommet de Jackson Hole a également obscurci le moral des investisseurs.



La séance du jour devrait rester calme grâce à un agenda allégé aussi bien du côté des résultats d'entreprise que des statistiques économiques, d'autant que la Bourse de Londres restera fermée pour le 'Summer Bank Holiday'.



Mais les doutes sur la croissance mondiale devraient rester le fil rouge de la semaine sur les marchés, avec plusieurs statistiques attendues, dont les

chiffres de l'emploi aux Etats-Unis vendredi, toujours très suivis.



Au programme également, une première estimation très attendue des prix à la consommation en zone euro pour le mois d'août, qui tombera jeudi.



Vendredi, la Bourse de New York avait terminé en hausse malgré la tonalité ferme du discours de Jerome Powell, qui semble fermer la porte à une prochaine décrue des taux de la Fed.



L'indice Dow Jones a gagné 0,7% et le Nasdaq plus de 0,9%.



Sur la semaine écoulée, les deux indices ont connu des évolutions contrastées, le Dow Jones ayant reculé de 0,4% et le Nasdaq ayant pris plus de 2%, ce qui lui permet de repasser la barre des 30% de hausse cette année.



Le rendement des Treasuries à dix ans reflue à moins de 4,24% lundi,

après avoir atteint la semaine passée un plus de 16 ans, au-delà de 4,36%.



En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans se maintient autour de 2,56%, ce qui semble mettre fin à ses mouvements de yo-yo des dernières semaines.



En dépit des craintes sur la croissance mondiale, les cours du brut évoluent

en légère hausse lundi, soutenus par les nouvelles encourageantes en provenance de Chine.



Le baril de Brent évolue à plus de 84,6 dollars le baril (+0,2%) et celui de brut léger américain au-dessus de 80 dollars (+0,3%).