Marché: la prudence s'installe et la pause se prolonge information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 11:21

(CercleFinance.com) - Peu de mouvement à l'oeuvre sur les bourses européennes : Paris s'arroge à peine 0,2% tandis que Francfort et Londres reculent d'un anecdotique 0,1%.



Traditionnellement, les bourses mondiales ont tendance à progresser au cours du dernier mois de l'année mais certains stratèges estiment que l'essentiel du rebond s'est déjà probablement matérialisé au cours des dernières semaines.



Les investisseurs pourraient alors être tentés de vendre les valeurs gagnantes et de commencer à se positionner sur les secteurs jugés les plus prometteurs à l'approche de 2023.



A ce titre, les craintes que suscitent la santé de l'économie et la menace d'une prochaine récession sont loin d'être dissipées. Par conséquent, la prudence risque de peser sur les marchés jusqu'à l'annonce, mercredi prochain, des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Dans l'immédiat, les analystes ne croient pas à une fin d'année en fanfare et anticipent plutôt une consolidation des positions.



Les variations s'annoncent donc limitées en l'absence d'événements économiques majeurs, l'agenda macroéconomique du jour s'annonçant particulièrement mince avec comme seule publication au programme les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des sociétés, Nokia a annoncé que la Société du Grand Paris (SGP) avait choisi ses solutions multiservices, de coeur mobile et de réseau d'accès radio (RAN) afin de soutenir la mise en oeuvre de quatre lignes de trains automatisés autour de Paris.



bp annonce la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement égyptien, en vertu duquel il étudiera le potentiel de création d'une nouvelle installation de production d'hydrogène vert dans le pays.



Par ailleurs, bp a également signé un accord exclusif avec Marks & Spencer (M&S) afin d'équiper le réseau de magasins M&S à travers le Royaume-Uni en bornes de recharge rapide pour véhicules électriques (VE).



Ryanair fait savoir que son conseil d'administration a décidé de prolonger de quatre années supplémentaires le mandat Michael O'Leary en tant que directeur général de la compagnie.



Enfin, Volkswagen a annoncé un investissement initial de 460 ME d'ici début 2025 dans son usine principale de Wolfsburg (Allemagne), un site qui va être dédié à la production de véhicules électriques sur le long terme.