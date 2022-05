Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: la prudence s'installe avant l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer prudemment mercredi matin dans l'attente de chiffres de l'inflation susceptibles de s'avérer déterminants pour la tendance de fond des marchés.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison mai - sur l'indice CAC 40 progresse de 45,5 points à 6143,5 points, annonçant une poursuite du timide redressement opéré la veille.



Après avoir gagné près de 2% hier, porté par des rachats à bon compte suite à quatre séances consécutives de correction, le marché parisien avait dû se contenter d'un modeste gain de 0,5% à 6116 points à la clôture.



Une convergence d'éléments négatifs tire les indices mondiaux à la baisse depuis plusieurs mois, allant des doutes sur la croissance mondiale au resserrement monétaire amorcé par la Fed.



Parmi toutes ces inquiétudes, les investisseurs semblent particulièrement préoccupés par les répercussions de la brusque remontée de l'inflation.



Les intervenants devraient donc adopter une position prudente avant la publication, en début d'après-midi, des données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'avril.



Le consensus table cette fois-ci sur une progression moins forte des prix, la prévision moyenne des analystes s'établissant à +8,1% en rythme annuel, contre +8,5% en mars.



L'annonce d'un ralentissement de l'inflation pourrait faire évoluer les attentes du marché quant au rythme des futures hausses de taux de la Fed, et donc grandement rassurer les opérateurs.



En attendant, la matinée sera animée par la publication des chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne en avril, qui seront eux aussi étudiés soigneusement dans un contexte de crainte d'un durcissement de la politique monétaire de la BCE.



Tous ces chiffres sont susceptibles de faire réagir les rendements obligataires, dont les oscillations font désormais vibrer tous les places boursières de la planète.



Sur le compartiment obligataire, les taux européens à long terme sont repartis à la baisse hier, le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence en Europe, se stabilisant autour de 1%.



Aux Etats-Unis, le taux des Treasuries à 10 ans ressort ce matin à 2,99%, sous la barre psychologique des 3%, bien en-dessous du pic de 3,20% atteint en début de semaine.





