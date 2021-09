Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la prudence règne sur le vieux continent information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font plutôt grise mine ce mercredi (-1% à Londres et à Paris, -1,2% à Francfort), à la veille de la conclusion de la réunion de politique monétaire de la BCE, un rendez-vous qui incite les investisseurs à la prudence. 'Plus globalement, ils s'inquiètent d'un éventuel resserrement monétaire des principales banques centrales au moment même où la reprise économique semble marquer le pas', prévient Kiplink, jugeant toutefois ces craintes relativement contenues. Il souligne aussi que la Fed publiera ce soir son Livre beige, document faisant le point sur l'évolution de l'économie américaine au cours des deux derniers mois et qui servira de base de travail au comité de politique monétaire devant se réunir les 21 et 22 septembre. En attendant, du côté des statistiques européennes, la balance commerciale de la France a fait ressortir ce matin un déficit de 6,96 milliards d'euros au titre de juillet, à comparer à un déficit de 6,05 milliards le mois précédent. Sur le front des valeurs, Adecco cède plus de 1% à Zurich après la levée par le groupe de ressources humaines d'environ 232,3 millions d'euros grâce au placement de 5,1 millions de nouvelles actions, étape dans le processus d'acquisition d'Akka. Sanofi perd près de 2% à Paris, suite à un accord pour acquérir la société biopharmaceutique Kadmon dans une transaction en numéraire valorisée environ 1,9 milliard de dollars, opération qui renforcera son portefeuille transplantation.

