Marché : la prudence limite les prises de positions

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir pratiquement inchangée vendredi, la prudence limitant les prises de positions à quelques heures de la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - recule de 11 points à 6588 points, préfigurant un début de séance en très léger repli. Le rapport mensuel du Département américain du Travail, attendu à 14h30, sera scruté de près dans la mesure où sa teneur est toujours susceptible d'influencer les décisions de la Réserve fédérale. Les économistes attendent un rebond des créations d'emploi à 450.000 en septembre après les 235.000 postes non-agricoles enregistrés en août, conséquence du variant Delta qui avait frappé les Etats-Unis. Le taux de chômage devrait, lui, revenir à 5,1%, soit son plus bas niveau depuis l'apparition de la pandémie. Ces chiffres constitueront une donnée précieuse en vue de juger du calendrier et de l'ampleur du cycle de réduction des rachats d'actifs ('tapering') envisagé par la Fed. 'Il s'agit du dernier rapport sur l'emploi qui sera publié avant la prochaine décision de politique monétaire de la Fed, prévue début novembre et qui devrait donner lieu à une annonce officielle concernant le 'tapering', à moins que les chiffres d'aujourd'hui soient extrêmement mauvais ou qu'un événement inattendu survienne dans les prochaines semaines', soulignent les équipes de Deutsche Bank. Un rebond, même modeste, serait sans doute perçu comme un feu vert pour un changement de cap de l'institution. En dépit des nombreuses inquiétudes qui tourmentent actuellement les marchés, la perception de l'action des banques centrales reste le facteur clé des Bourses mondiales, avec le niveau des taux longs comme principal point de focalisation. Pénalisés par le retour en force de l'appétit pour le risque après l'accord sur la dette américaine, les rendements obligataires se tendent encore un peu ce matin. Ce mouvement de hausse n'a pas empêché Wall Street d'aligner une troisième séance de hausse hier, avec des écarts substantiels en clôture (+1% en moyenne). La Bourse de Paris a fini, de son côté, près de ses plus hauts du jour hier en s'octroyant une progression de 1,6%, juste au-dessus des 6600 points, avec 36 valeurs sur 40 en hausse dans un volume consistant de près de quatre milliards d'euros. Le CAC a ouvert à l'occasion un gros 'gap' au-dessus des 6510 points, ce qui constitue d'après les analystes techniques un nouveau contrepied haussier susceptible de prendre beaucoup de vendeurs de court. A en croire certains chartistes, le dépassement du pivot des 6650 points pourrait permettre d'atténuer de nouvelles velléités baissières sur le court terme.

