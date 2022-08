Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: la prudence l'emporte encore information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 08:38









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son mouvement de repli mercredi matin, la prudence l'emportant toujours à l'amorce d'une journée chargée en indicateurs et résultats.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance fin août - recule de 0,5 point à 6408,5 points, signalant une ouverture sur une note de faiblesse.



Les investisseurs seront particulièrement attentifs, dans le courant de la matinée, à la publication des derniers indices PMI dans le secteur des services de la zone euro.



Toujours en Europe sont attendus les derniers chiffres des prix à la production industrielleet des ventes de détail, qui devraient nourrir le débat en cours sur la perspective d'une prochaine récession sur le Vieux Continent.



Les opérateurs de marché surveilleront également, cet après-midi, la parution de l'indice ISM des services aux Etats-Unis.



En attendant, le bal des publications de résultats se poursuit en Europe, avec notamment les annonces de BMW, Infineon ou encore Siemens Helathineers.



Dans l'Hexagone, plusieurs poids-lourds de la trempe d'AXA, Société Générame ou Veolia ont dévoilé leurs comptes ce matin.



La résurgence du risque géopolitique devrait par ailleurs freiner l'appétit des investisseurs, dans un contexte tendu lié à la visite de Nancy Pelosi à Taiwan.



Pékin a annoncé hier soir que l'Armée populaire de libération mènerait d'importants exercices militaires et des activités d'entraînement, y compris des exercices à balles réelles, dans les eaux et l'espace aérien de la Mer de Chine au cours des prochaines jours.



Parallèlement, le repli des cours du pétrole devrait continuer à peser sur le compartiment de l'énergie, le baril de brut léger américain (WTI) poursuivant ce matin son recul en direction de 94,4 dollars.





