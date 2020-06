Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la prudence l'emporte en préouverture Cercle Finance • 18/06/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note prudente jeudi matin, dans le sillage des places américaines qui n'ont pas réussi à aligner une quatrième séance consécutive de hausse hier soir. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance juin - se replie de 43,5 points à 4952 points, annonçant un début de séance dans le rouge. Wall Street a terminé sur une note contrastée mercredi, mais c'est un léger biais négatif qui se dessinait à la clôture en faisant la moyenne entre le repli du S&P 500 (-0,4%) et la toute petite progression du Nasdaq (+0,1%). 'Les investisseurs attendent de disposer de davantage d'informations concernant la possibilité d'une seconde vague de coronavirus en Chine et aux Etats-Unis', explique-t-on chez Capital Economics. Pékin vient de remonter le niveau d'alerte national à l'avant-dernier cran avant le confinement total et impose déjà des restrictions sur les déplacement intérieurs avec désormais plus de 1.000 vols annulés par jour. La situation dans des Etats américains comme le Texas et la Floride continue également d'inquiéter, au même titre que l'évolution de la maladie au Brésil. La prudence devrait également dominer avant les annonces de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui semble se diriger vers la maintient de ses taux d'intérêt, mais l'extension de son programme d'achat d'emprunts d'Etat. Unigestion, un spécialiste de la gestion d'investissements alternatifs, dit malgré tout rester positif sur les actifs à risque, tout en continuant à maintenir ses outils de couverture. 'Le soutien politique reste fort, les données économiques montrent des signes clairs d'amélioration et l'augmentation des nouveaux cas n'est pas encore suffisante pour déclencher un retour au confinement que nous avons connu en mars et avril', estime la société de gestion. 'L'approche 'TINA' ('there is no alternative', il n'y a pas d'alternative aux actions, NDLR) offre un filet de sécurité aux actions (...) et une marge de progression supplémentaire si l'activité économique s'améliore, si l'inflation redémarre et si les investisseurs se décident à utiliser le cash dont ils disposent', renchérit-on chez Barclays. Aux Etats-Unis, les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage seront encore très surveillés lors de leur parution en début d'après-midi. Les investisseurs espèrent que ces chiffres confirmeront l'excellente surprise du rapport sur l'emploi de la semaine dernière, qui avait montré un rebond plus fort que prévu des créations de postes au mois de mai.

