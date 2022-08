Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: la prudence freine le rebond information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 08:46









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grande tendance vendredi matin, dans un marché à l'arrêt à quelques heures du discours très attendu de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - grignote 21 points à 6402 points, laissant entrevoir une progression très modérée en début de séance.



La prise de parole de Jerome Powell à l'occasion du symposium de Jackson Hole, prévue à 16h00 (heure de Paris), va constituer le point d'orgue de la semaine boursière pour l'ensemble des places mondiales.



Beaucoup d'investisseurs devraient donc se tenir à l'écart des marchés en attendant son intervention, qui pourrait permettre d'aiguiller l'évolution à venir de la politique monétaire de la Fed.



Depuis le mois de mars, la banque centrale conduit son resserrement le plus agressif depuis l'ère Volcker au début des années 1980. En quatre réunions, ses taux ont été relevés de 25 points de base, puis 50 points avant deux relèvements de 75 points de base chacun.



De nombreux propos de membres de la Fed ont récemment laissé entendre que l'institution comptait aller plus loin dans le processus et Jerome Powell pourrait bien signaler aujourd'hui qu'une approche restrictive reste nécessaire afin de réduire les tensions inflationnistes.



'Le taux d'inflation reste bien trop élevé pour tranquilliser la Fed', rappellent ainsi les équipes d'Oddo BHF.



La probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base en septembre s'est d'ailleurs accrue à 63%, contre 58% en milieu de semaine, selon le baromètre FedWatch établi par le CME Group.



Après leur embellie de la veille, les rendements des bons du Trésor sont stables dans l'attente du discours de Powell, avec des Treasuries à 10 ans qui se maintiennent autour de 3,03%.



Le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence sur le marché obligataire en Europe, se détend légèrement mais reste proche du niveau de 1,31%.



Sur le marché des changes, le dollar, qui avait profité ces derniers jours d'une perspective du durcissement monétaire de la Fed, repart de l'avant avant l'intervention de Powell et revient sous le seuil de parité face à l'euro.



Les cours du pétrole continuent, de leur côté, d'évoluer à la hausse, autour de 93,4 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), conservant les gains acquis cette semaine avec l'annonce d'une nouvelle baisse des stocks américains.



Aux rangs des statistiques, les acteurs de marché prendront connaissance aujourd'hui des chiffres des dépenses des ménages américains puis de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



A ce stade de la semaine, l'indice CAC 40 fait preuve d'une certaine résistance en affichant un repli hebdomadaire limité de 1,75% qui lui permet de rester accroché à la zone jugée charnière des 6385-6410 points.



Au vu du calendrier chargé de la séance, la situation devrait rapidement évoluer pour faire émerger enfin une véritable tendance.





