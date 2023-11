Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: la prudence domine, une phase d'attente se dessine information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes évoluent sans grande tendance ce matin, Paris grappillant près de 0,3% devant Francfort (stable) et Londres (-0,1%).



L'optimisme qui a récemment porté les places mondiales après le reflux des niveaux d'inflation et la tonalité plus accommodante de la Fed semble progressivement retomber.



La période de Thanksgiving, qui verra les marchés américains fermer leurs portes jeudi et n'ouvrir que pour une séance écourtée vendredi, semble par ailleurs peu propice à la prise de risques.



Les investisseurs devraient éviter de prendre de nouvelles positions, les volumes s'annoncent faibles et peu d'éléments paraissent susceptibles de faire réagir les marchés.



Reste à savoir si la récente tendance haussière a préparé le terrain au fameux 'rallye' de fin d'année, ou si les marchés boursiers sont au contraire mûrs pour un nouvel épisode de consolidation.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se tend légèrement vers 4,45%. Rappelons que la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de la Fed d'ici à la fin de l'année semble désormais nulle.



Dans ce contexte, l'euro poursuit sa remontée face au dollar, aux abords de 1,0920, établissant un nouveau plus haut depuis la fin du mois d'août.



'Les fonds spéculatifs sont actuellement positionnés à l'achat sur l'euro avec un objectif à 1,10 dollar', font remarquer les équipes de DeftHedge, un spécialiste de la gestion du risque.



Du côté de l'énergie, les cours pétroliers tentent de se ressaisir après quatre semaines consécutives de repli, le Brent gagnant 0,8% à 81,2 dollars le baril.



Dans l'actualité des sociétés européennes, AstraZeneca lance Evinova, une entreprise de technologie de la santé visant à accélérer l'innovation dans le secteur des sciences de la vie, la réalisation d'essais cliniques et de meilleurs résultats pour la santé.



Bayer a annoncé dimanche l'arrêt, en raison d'un manque d'efficacité, d'un essai clinique de phase III sur un nouvel anticoagulant, ce qui faisait lourdement chuter son cours de Bourse lundi matin à Francfort (-18%).



Enfin, Nokia a annoncé lundi que l'opérateur télécoms philippin Globe Telecom avait choisi son logiciel AVA Energy Efficiency afin de réduire sa consommation d'énergie et les coûts associés sur son réseau.







