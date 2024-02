Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: la prudence domine sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent assez prudentes dans l'ensemble (-0,2% à Londres et à Francfort, stabilité à Paris), sur fond d'annonce d'une baisse de la production industrielle allemande bien plus marquée que prévu en décembre.



Cette contraction a en effet atteint 1,6% par rapport à novembre, alors que les économistes tablaient sur un repli plus limité de 0,5%. A l'exception du mois d'août, où la production était restée stable, il s'agit de son sixième mois consécutif de repli.



'Les perspectives qui se profilent n'ont rien de très encourageants', ajoute Commerzbank, prévenant que 'la faiblesse de l'évolution des prises de commandes fait craindre une poursuite de la contraction de la production sur les premiers mois de l'année'.



Toujours sur le front des statistiques du jour, on notera que le solde commercial de la France s'est dégradé selon des données CVS-CJO, le déficit s'étant ainsi creusé à 6,83 milliards d'euros en décembre après 5,94 milliards le mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, TotalEnergies perd plus de 1% à Paris, dans le sillage d'une contraction d'un tiers du BPA ajusté de la compagnie énergétique pour l'exercice écoulé, et malgré une hausse de 7,1% de son dividende par action.



Sur l'OMX, les opérateurs saluent les publications annuelles du brasseur danois Carlsberg (+5%) et du spécialiste suédois du verrouillage Assa Abloy (+2%), mais ils boudent clairement celle du géant pétro-gazier norvégien Equinor (-5%).





