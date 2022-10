Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: la prudence domine sur le vieux continent information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes peinent à remonter ce jeudi (-0,1% à Londres, +0,1% à Paris, -0,6% à Francfort), la prudence dominant alors que Wall Street a clôturé en retrait mercredi sur fond d'une augmentation préoccupante des rendements obligataires.



'Le président de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, a estimé que la Réserve fédérale ne serait pas en mesure de faire une pause dans ses hausses des taux si l'inflation continuait d'augmenter, même avec un taux des Fed funds à 4,5%', met en avant Kiplink.



'Dans le Livre beige de la banque centrale, les 12 districts de la Fed ont indiqué que l'économie américaine continuait de croître modestement alors que l'inflation et les taux d'intérêt commençaient à affecter négativement l'activité', note pour sa part Wells Fargo.



De ce côté-ci de l'Atlantique, le climat des affaires en France se montre stable en octobre, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 102, et reste donc légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Sur le front des valeurs, les opérateurs réagissent plutôt négativement aux publications trimestrielles de la matinée, sanctionnant ainsi lourdement l'équipementier de réseaux Ericsson (-15%) et dans une moindre mesure son pair Nokia (-7%) sur l'OMX.



Si les trimestriels du groupe d'ingénierie ABB reçoivent un accueil tiède (-1% à Zurich), ceux du fabricant de peintures et d'enduits AkzoNobel sont délaissés (-3% à Amsterdam), à la différence de ceux de la maison de luxe Hermès (+1% à Paris).





