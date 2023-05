Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: la prudence domine sur le vieux continent information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 11:52









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en léger retrait (-0,1% à Londres, -0,4% à Francfort et à Paris), à la veille de la parution des chiffres de l'inflation dans la zone euro, statistique majeure dans la perspective de la politique monétaire à venir de la BCE.



Avant ce rendez-vous phare de la semaine, les opérateurs devraient se montrer attentifs, en début d'après-midi, à l'estimation préliminaire de l'inflation en Allemagne -première économie de la zone euro- pour le mois qui s'achève.



En attendant, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France auraient augmenté de 5,1% sur un an en mai, marquant ainsi une nette décélération après +5,9% le mois précédent.



'Cette baisse plus importante que prévu est de bon augure pour l'inflation de la zone euro qui sera publiée demain et renforcera à la BCE les colombes qui soutiennent que le cycle de resserrement est maintenant presque terminé', réagit Capital Economics.



Autres données parues en cours de matinée en Europe, la croissance du PIB de la France a été confirmée à 0,2% pour le premier trimestre 2023, et le taux de chômage en Allemagne s'est tassé de 0,2 point à 5,5% au mois de mai.



Côté valeurs, Heineken cède 1% à Amsterdam, après l'annonce du rachat par le groupe, auprès de Femsa, de ses propres actions pour 333 millions d'euros dans le cadre de la volonté du conglomérat mexicain de se retirer du capital du brasseur néerlandais.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.