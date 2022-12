Marché: la prudence domine malgré un Powell rassurant information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 11:08

(CercleFinance.com) - Peu de mouvement sur les principales places boursières européennes: Paris et Londres évoluent à l'équilibre tandis que Francfort grappille quelque 0,5%.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'un léger ralentissement de la contraction du secteur manufacturier de la zone euro en novembre. Ainsi, l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 47,1 en novembre contre 46,4 en octobre, soit un plus haut de deux mois.



De son côté, l'indice final de la production manufacturière dans la zone euro s'établit à 46,0 contre 43,8 en octobre, là aussi constituant un plus haut de 2 mois.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.



Alors que les marchés font toujours face à une forte inflation que les banques centrales tentent de contrecarrer en augmentant les taux, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a adopté hier un ton jugé accommodant par les investisseurs.



'Il serait logique de modérer le rythme de nos hausses de taux, car nous approchons du niveau de restriction nécessaire en vue de faire refluer l'inflation', a-t-il insisté lors de son intervention.



'Le bon moment pour ralentir le rythme des relèvements pourrait intervenir dès le mois de décembre', a-t-il précisé.



Ce passage de son discours laisse penser que la banque centrale pourrait se rapprocher de la fin de son cycle de relèvement des taux, une perspective qui ravive l'appétit des investisseurs pour les actifs à risque.



La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed aura lieu les 13 et 14 décembre et les investisseurs estiment désormais à 77% qu'elle se soldera par une hausse de taux limitée de 50 points de base.



Dans l'actualité des sociétés européennes, le groupe BMW a indiqué avoir pris une participation dans la société Jetti Resources, basée aux États-Unis (Colorado): l'objectif est de favoriser une extraction du cuivre responsable et respectueuse des ressources afin de répondre à la demande croissante de manière plus durable.



BAE Systems a annoncé hier faire équipe avec Elbit Systems of America, Curtiss-Wright Corporation et QinetiQ Inc. pour la conception du véhicule de combat piloté en option (OMFV) de l'armée américaine.



Enfin, Roche a fait savoir jeudi qu'une étude de phase III avait établi que la formulation sous-cutanée de son anticancéreux Tecentriq était tout aussi efficace qu'en administration intraveineuse.