Marché: la prudence domine avant les résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 14/01/2022 à 11:45

(CercleFinance.com) - endance au repli sur les marchés: les principales bourses européennes évoluent dans le rouge ce matin, Paris et Francfort cèdent 0,7% tandis que Londres limite la casse (-0,1%).



Les investisseurs viennent d'apprendre que la zone euro a enregistré en un déficit de son commerce de biens avec le reste du monde de 1,5 MdE en novembre selon Eurostat, par rapport à un excédent de 25 MdsE en novembre 2020.



Selon les premières estimations, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 225,1 MdsE en novembre 2021, en hausse de 14,4% par rapport à novembre 2020 selon Eurostat (196,7 MdsE).



Les importations depuis le reste du monde ressortent à 226,6 MdsE, une augmentation de 32,0% par rapport à novembre 2020 (171,7 MdsE), une hausse due principalement à l'augmentation de la valeur des importations d'énergie.



Aujourd'hui, les nombreuses statistiques au programme du jour aux Etats-Unis pourraient fournir aux investisseurs de précieux éléments quant à la future trajectoire de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire au cours des mois à venir.



Hier, lors d'une audition au Sénat, Lael Brainard, gouverneure de la Fed a rappelé que la lutte contre l'inflation serait 'la tâche la plus importante de la Réserve Fédérale dans un avenir prévisible', rapporte-t-on chez Aurel BGC.



Dans l'après-midi, les intervenants prendront tour à tour connaissance, cet après-midi, des chiffres des ventes de détail, des stocks des entreprises, des prix à l'importation, de la production industrielle puis de la confiance des consommateurs du Michigan.



Des statiques meilleures que prévu ne manqueraient pas d'alimenter la perspective de prochaines hausses de taux de la part de la Fed, peut-être dès le mois de mars si la vigueur de la croissance et de l'inflation venaient à se confirmer.



Les investisseurs prêteront aussi un oeil attentif aux publications, à mi-journée, des comptes de JPMorgan, Citi et Wells Fargo, qui ouvriront le bal des résultats des grandes banques américaines.



Dans l'actualité des sociétés européennes, on apprend ce matin que TechnipFMC a remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture, de construction et d'installation pour le développement du champ Smørbukk Nord d'Equinor.



Le concepteur de logiciels de gestion SAP a fait état hier soir de résultats préliminaires supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 6% à 7,98 milliards d'euros pour son quatrième trimestre.



Enfin, Airbus annonce avoir été retenu pour fournir à la start-up spatiale Loft Orbital plus de quinze plateformes satellitaires dérivées de la plateforme Arrow, sur laquelle repose la constellation de satellites OneWeb, développée par Airbus.