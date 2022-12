Marché: la prudence domine avant la stat sur l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 11:38

(CercleFinance.com) - Les mouvements sont limités sur les places boursières européennes, Paris et Londres cèdent 0,2% tandis que Francfort grappille 0,3% après une statistique favorable sur sa balance commerciale.



La prudence domine à quelques heures de la publication des statistiques sur l'emploi américain pour le mois de novembre à 14h30. Les économistes prévoient en moyenne 200.000 créations de postes non-agricoles, après les 262.000 recensées en octobre.



Tout l'enjeu est de savoir si le durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale commence à porter ses fruits en réduisant les tensions sur le marché du travail.



Pour l'instant, les derniers indicateurs ne signalent pas de cassure dans les conditions du marché du travail, où la pénurie de main d'oeuvre continue de pénaliser de nombreux secteurs (distribution, restauration,...)



Les investisseurs seront donc à l'affût de tout signe de ralentissement plus marqué des gains salariaux.



Contrairement aux années précédentes, quand des chiffres solides étaient assimilées à de bonnes nouvelles, les investisseurs espèrent une statistique décevante qui priverait la Fed d'arguments pour relever encore ses taux.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance ce matin des prix à la production dans la zone euro. Ceux-ci sont repartis à la baisse au mois d'octobre sous l'effet du repli marqué des prix de l'énergie, montrent des données publiées vendredi par Eurostat.



L'indice des prix à la production (PPI) a diminué de 2,9% en octobre, après avoir augmenté de 1,6% en septembre, selon les estimations fournies par l'office statistique de l'Union européenne.



Dans le détail, les prix dans le secteur de l'énergie ont diminué de 6,9%, tandis qu'ils ont augmenté de 0,2% pour les biens intermédiaires, de 0,3% pour les biens d'investissement, de 0,5% pour les biens de consommation durables et de 1,1% pour les biens de consommation non durables.

Les prix dans l'ensemble de l'industrie, à l'exclusion du secteur de l'énergie, ont augmenté de 0,5%.



Toujours sur le plan des statistiques, les exportations allemandes ont diminué de 0,6% en octobre 2022 et les importations de 3,7% par rapport à septembre 2022 en termes civils et corrigés des variations saisonnières selon les données de Destatis.



La balance commerciale extérieure s'est ainsi clôturée en octobre 2022 avec un excédent de 6,9 milliards d'euros après 3,7 milliards d'euros au mois de septembre 2022.



Dans l'actualité des sociétés européennes, ABB a annoncé l'ouverture d'une usine de robotique ultramoderne, entièrement automatisée et flexible à Kangqiao, Shanghai, Chine.



Eni annonce que sa filiale verte, Plénitude, a signé un accord pour acquérir 100% de PLT, un groupe italien intégré produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables et fournissant de l'énergie aux particuliers.



Assa Abloy a annoncé vendredi deux cessions en Amérique du Nord en vue d'obtenir l'aval du Département américain de la Justice, qui s'oppose pour l'instant à son projet de rachat des activités de matériel et de rénovation du groupe industriel diversifié Spectrum Brands.



Enfin, Volkswagen annonce que la nouvelle ID.3 sera dévoilée au public au printemps prochain. Le réseau de production sera d'ailleurs élargi afin d'y inclure la principale usine Volkswagen de Wolfsburg afin de faire face à la demande des clients pour ce modèle compact entièrement électrique.