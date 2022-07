Marché: la prudence domine avant l'inflation aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 12:51

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes reculent en cette fin de matinée, Paris cédant 0,6% devant Francfort (-1%) et Londres (-0,8%). Les marchés sont désormais dans l'attente de la parution de l'inflation américaine pour juin, prévue à 14h30.



'Les prix de l'essence ont bondi en mai et sur la première quinzaine de juin', rappelait lundi matin Oddo BHF, estimant que 'cela va pousser le chiffre d'inflation total plus haut, de 8,6% sur un an vers 9%, un nouveau record dans ce cycle'.



Le bureau d'études jugeait cependant possible que l'inflation sous-jacente continue de se modérer. 'Elle avait atteint 6,5% en mars et pourrait passer au-dessous de 6%. La direction est bien venue, le niveau ne l'est pas', prévenait-il.



Toujours du côté des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de la production industrielle corrigée des variations saisonnières dans la zone euro. Celle-ci a augmenté de 0,8% dans la zone euro en mai 2022 et de 0,6% dans l'UE, par rapport à avril 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



En avril 2022, la production industrielle avait augmenté de 0,5% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE.



En mai 2022 par rapport à mai 2021, la production industrielle a augmenté de 1,6% dans la zone euro et de 2,7% dans l'UE.



Dans la matinée, ont aussi été publiés les chiffres de l'inflation en France et en Allemagne pour le mois écoulé.



Sur un an, l'indice des prix à la consommation (IPC) en France augmente de 5,8% au mois de juin, en accélération sensible donc après +5,2% en mai, selon l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire publiée le 30 juin.



L'inflation en rythme annuel a légèrement ralenti au mois de juin en Allemagne, selon Destatis qui confirme son estimation préliminaire de 7,6%, à comparer à une augmentation de 7,9% en mai par rapport au même mois en 2021.



Dans l'actualité des valeurs européennes, la direction du fonds immobilier Credit Suisse 1a Immo PK a décidé de reporter l'introduction en bourse en raison des conditions actuelles du marché et de la forte volatilité du marché des fonds immobiliers.



Equinor annonce ce matin que les sept premières turbines du parc éolien flottant de Hywind Tampen (mer de Norvège) entreront en service cette année comme prévu. En revanche, les quatre dernières turbines ne seront installées qu'au prochain printemps.



Airbus indique avoir franchi 'une étape clé' avec la réussite de l'examen critique de la conception (CDR) du prochain satellite de communications militaires sécurisées du ministère britannique de la Défense (MOD), SKYNET 6A.

Enfin, Siemens Smart Infrastructure annonce s'être associé à Esri, société californienne de systèmes d'information géographique (SIG) et d'intelligence de localisation, pour étendre son écosystème de partenaires pour son activité de logiciels de réseaux.