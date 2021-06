Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la prudence de rigueur avant une série d'indicateurs Cercle Finance • 23/06/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sur une note prudente mercredi matin dans l'attente des derniers indices d'activité PMI concernant les principales économies de la zone euro. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - grappille 0,5% à 6599,5 points, annonçant une ouverture parfaitement stable ou presque. Ce début de journée sera essentiellement animé par les chiffres préliminaires des enquêtes PMI réalisée par IHS Markit sur le secteur privé en Europe. Les investisseurs verront si ces chiffres confirment la reprise vigoureuse opérée à la fois par l'industrie manufacturière et le secteur des services dans l'union monétaire, comme suggéré par plusieurs indicateurs récents. Ce redémarrage constitue l'un des principaux facteurs à l'origine des bonnes performances des marchés boursiers européens au cours des derniers mois. Avec le levée des restrictions à la circulation, les analystes s'attendent à ce que les indicateurs retrouvent des niveaux proches d'avant la crise sanitaire, voire qu'ils atteignent de nouveaux sommets. 'Vu le taux de vaccination des personnes à risque et les conditions météo estivales, le risque sanitaire paraît modeste, de quoi entretenir l'optimisme des directeurs d'achats', expliquent les équipes d'Oddo BHF. Les investisseurs suivront avec attention les composantes liées à l'inflation, afin de savoir si la BCE conserve les mains libres dans la conduite de sa politique monétaire. 'Les pressions en termes prix seront scrutées de près mais il est possible que la récente chute des cours des matières premières allègent les tensions au niveau des coûts à la production, même si les problèmes logistiques demeurent', renchérit Deutsche Bank. A Wall Street, les marchés d'actions américains ont aligné une seconde séance de hausse hier, mais avec des écarts bien plus modestes qu'à l'issue de la journée de lundi. Si le Dow Jones s'est contenté d'une hausse de 0,3% après les 1,7% repris la veille, le Nasdaq a toutefois signé une progression bien plus nette (+0,8%), soutenu par les GAFAM, dont Apple (+1,5%) et Microsoft (+1,1%). L'indice de volatilité VIX associé au S&P 500 est lui retombé de 7% et les taux longs se sont détendus de deux points de base, vers 1,465%, ce qui constitue un souci en moins pour les investisseurs pour le moment.

