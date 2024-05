Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: la progression devrait se poursuivre (Lombard Odier) information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - En dépit du coup d'arrêt marqué cette semaine, les marchés boursiers devraient poursuivre leur progression en 2024, prédisent les équipes de la banque privée suisse Lombard Odier.



'Le scénario d'une croissance mondiale résiliente et d'une inflation en recul reste d'actualité malgré les incertitudes de court terme', écrivent Luca Bindelli, le responsable de la stratégie d'investissement et Edmund Ng, stratège actions senior, dans une récente note.



'Ces vents porteurs pour les marchés actions devraient perdurer en 2024', soulignent les deux professionnels.



Lombard Odier explique en effet tabler sur une croissance robuste des bénéfices sur la plupart des marchés boursiers en 2024.



'Les chiffres du premier trimestre nous incitent à penser qu'il s'agira de l'une des rares années à ne connaître que de modestes révisions à la baisse des estimations du consensus', indique la banque genevoise.



Ses analystes disent prévoir une croissance bénéficiaire de 11% aux Etats-Unis et de 3% en Europe cette année, soulignant que 2024 pourrait être l'une des rares années à ne connaître que de modestes révisions à la baisse des BPA du consensus, comme en 2016 et 2020, lorsque le secteur manufacturier américain s'était repris.



Lombard Odier fait valoir que la saison des résultats du premier trimestre est venu renforcer sa conviction, puise près de 80% des entreprises américaines et entre 50% et 60% des entreprises européennes dépassé les attentes en matière de bénéfices.



L'établissement helvétique précise avoir tactiquement réduit son exposition aux actions américaines compte tenu des pressions de court terme sur l'activité économique du pays, en particulier au vu de la baisse de régime dans la consommation.



Sur le plan sectoriel, les stratèges de Lombard Odier continuent de privilégier l'énergie et les services de communications, ainsi que des secteurs défensifs comme les biens de consommation courante.





