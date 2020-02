Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la pression vendeuse reste forte Cercle Finance • 26/02/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa correction mercredi en début de séance, dans le sillage notamment de Wall Street qui a encore dévissé hier soir. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin mars - recule de 96 points à 5635,5 points, annonçant un nouveau repli à l'ouverture. Mardi, après une tentative de rebond avortée, l'indice phare de la Bourse de Paris avait perdu 2% dans des volumes massifs de 6,2 milliards de dollars après déjà quasiment 8 milliards d'euros échangés la veille. En seulement quatre séances, le marché parisien a effacé la totalité des gains des quatre mois écoulés. A Wall Street aussi, la pression vendeuse a écrasé la petite vague de rachat à bon compte qui s'était manifestée en début de journée. Le Dow Jones a décroché de plus de 3,1% hier soir, ce qui signifie que l'indice des 30 principales valeurs industrielles américains a effacé l'intégralité des gains accumulés depuis le 29 octobre. Nouvelle preuve de l'aversion au risque sur les marchés, les taux longs se détendent spectaculairement, notamment le rendement du T-Bond américain à 10 ans, qui s'établit actuellement à 1,33%, un nouveau plancher historique. Autre phénomène qui en dit long, le brut léger américain replonge sous les 50 dollars et se traite à 49,8 dollars (-0,2%) à ce stade. Dans ces conditions, les investisseurs suivront avec attention les indicateurs du jour (commandes de biens durables aux Etats-Unis, inscriptions au chômage,...) afin de se rassurer sur la santé de l'économie. Les derniers développements du coronavirus semblent toutefois écarter le scénario d'une reprise rapide de l'activité, l'hypothèse d'un redressement progressif en 'U' apparaissant aujourd'hui plus probable. Au vu de la faiblesse des taux, les investisseurs semblent désormais avoir intégré la perspective d'une intervention massive des banques centrales afin de stimuler la croissance face à l'épidémie de Covid-19. Une situation qui finir par pourrait poser problème, d'après les équipes de Danske Bank. 'Si la contagion s'accélère ou si la Fed met du temps à réagir, alors d'autres corrections sévères pourraient survenir', avertit la banque danoise.

