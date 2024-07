Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: la politique devrait céder le pas aux résultats information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 08:36









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est signalée dans le vert vendredi à l'ouverture, les investisseurs faisant preuve d'optimisme à l'approche d'une nouvelle saison très attendue de résultats trimestriels d'entreprises.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - progresse de 18 points à 7650 points, annonçant un début de séance en territoire positif.



Alors que l'incertitude politique pèse sur le marché parisien depuis maintenant plus d'un mois, les investisseurs espèrent que les fondamentaux vont reprendre le dessus dans un climat tendu, illustré par le repli de 0,6% subi jusqu'ici cette semaine par le CAC.



Depuis le choc des élections européennes du 9 juin, l'indice parisien affiche encore un recul de 3,4%.



La saison des résultats trimestriels sourit généralement aux marchés car elle leur permettent d'oublier, au moins pour un temps, leur inquiétudes du moment.



Les investisseurs suivront donc avec beaucoup d'intérêt, à l'heure du déjeuner, les publications de JP Morgan Chase, Citigroup et Wells Fargo, qui donneront le véritable coup d'envoi du bal des résultats.



Leurs commentaires seront suivis de près alors que les intervenants commencent à s'inquiéter d'un éventuel ralentissement, peut-être plus marqué que prévu, de l'économie américaine au second semestre.



Les 'futures' sur indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street sur une note stable, mais la tendance pourrait évoluer suite aux publications des grandes banques américaines.



Mais ce sont surtout les résultats des grands noms américains des hautes technologies qui concentreront le plus l'attention des investisseurs au cours des prochains semaines.



Le secteur de la 'tech' devrait afficher le troisième taux de croissance des profits le plus élevé des 11 grands secteurs de l'indice S&P 500 pour le deuxième trimestre, à 16,4% selon FactSet, une performance essentiellement due au dynamisme actuel de Nvidia.



Les résultats du secteur de la high-tech seront d'autant plus importants que le Nasdaq n'a cessé d'enchaîner les records ces dernières semaines, ce qui signifie que les comptes des 'Sept Magnifiques' constitueront un test de valorisation important dans cette optique.



Au-delà des résultats de sociétés, les investisseurs suivront avec attention à 14h30 les prix à la production industrielle aux Etats-Unis, avec l'espoir qu'ils confirment la tendance à la désinflation constatée hier dans l'évolution des prix à la consommation.



Sur le marché des taux, les rendements des obligations souveraines se détendent après les derniers chiffres de l'inflation américaine, qui laissent entrevoir une politique monétaire plus accommodante de la part de la Fed.



Le rendement à 10 ans américain s'équilibre autour de 4,19%, à un plus bas de presque quatre mois, tandis que le dix ans allemand reste stable à 2,46%, tandis que l'OAT française ressort à 3,12%, donnant un 'spread' inchangé à 66 points de base.





