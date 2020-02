Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la politique budgétaire, grand enjeu de 2020 (NN IP) Cercle Finance • 07/02/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - Face à un environnement 'inédit', dans lequel les banques centrales perdent en influence, l'outil de la politique budgétaire pourrait constituer en 2020 un levier susceptible de changer la donne sur les marchés, affirment les équipes de NN Investment Partners. Selon la société de gestion néerlandaise, une relance budgétaire aurait à la fois le mérite de doper la confiance des entreprises et des consommateurs, tout en apaisant un climat social tendu, phénomène sur lequel la politique monétaire n'a aucune emprise. 'Une accélération des dépenses budgétaires est déjà à l'oeuvre dans certains pays comme le Japon ou le Royaume-Uni', a fait valoir jeudi son directeur des investissements, Valentijn van Nieuwenhuijzen, lors d'une rencontre avec la presse. 'On commence également à observer un redémarrage dans d'autres pays d'Europe', a-t-il souligné. Pour le stratège, les banques centrales ont désormais épuisé leur arsenal monétaire, une situation inhabituelle qui devrait pousser les décideurs politiques à explorer de nouveaux territoires. Tentant pour les dirigeants, dans de telles conditions, d'avoir recours à la stimulation budgétaire afin de soutenir une activité économique en perte de vitesse, tout au moins en Europe. Une bascule en faveur de la politique budgétaire présenterait l'avantage de dynamiser des secteurs comme les infrastructures ou l'éducation et de financer la transition énergétique, une thématique chère à NN IP. Le gestionnaire néerlandais dit en effet percevoir une opportunité 'positive' et 'grandissante' dans l'investissement durable, notamment en Bourse par le biais des actions des spécialistes de l'environnement, de l'agroalimentaire et de la santé. 'Investir dans ce domaine permet d'ajouter de nouvelles sources de rendement au sein de son portefeuille', a notamment insisté Valentijn van Nieuwenhuijzen.

