Marché : la pause des derniers jours devrait se poursuivre

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait peu évoluer mercredi à l'ouverture, poursuivant sa pause des derniers jours avant l'investiture de Joe Biden à la présidence américaine, prévue plus tard dans la journée. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - avance de 13,5 points à 5606,5 points, annonçant un début de séance en très légère progression. Le marché parisien, qui fait du surplace depuis le début de la semaine, avait fini par basculer en territoire négatif hier en rétrocédant 0,3% à 5598,6 points, sous la barre des 5600 points. Les investisseurs semblent vouloir rester sur la défensive avant la prise de fonctions du 46ème président des Etats-Unis, qui prêtera serment dans la journée à Washington. Les investisseurs redoutent que la politique de relance de l'ancien bras droit de Barack Obama ne favorise les déficits, ce qui pourrait conduire à une augmentation de l'endettement, à une remontée des taux d'intérêt et à des hausses d'impôts. Hier, devant le Congrès, Janet Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor, a défendu le plan de relance de 1900 milliards de dollars présenté la semaine passée par le président élu. L'ancienne présidente de la Fed a surtout tenté de rassurer les parlementaires sur le déficit fédéral, les changements fiscaux potentiels et les programmes de prêts d'urgence octroyés par la Fed. Plus positif, le changement d'administration augure aussi d'une certaine détente des relations avec la Chine. Dans un dernier baroud d'honneur, le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a estimé hier que Pékin s'était rendu coupable de 'génocide' et 'crimes contre l'humanité' dans le traitement des Ouïghours musulmans et d'autres minorités de la province du Xinjiang. Si la journée s'annonce calme au niveau des indicateurs économiques, les investisseurs auront de nombreux résultats à se mettre sous la dent ce mercredi, dont ceux de la banque d'affaires Morgan Stanley, qui devrait avoir profité des records inscrits par les marchés boursiers américains en fin d'année dernière.

