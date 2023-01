Marché: la nouvelle année démarre du bon pied information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 15:52

(CercleFinance.com) - Alors que Londres reste portes closes ce lundi -tout comme New York-, les autres Bourses européennes majeures entament 2023 dans une certaine bonne humeur (+0,9% à Francfort, +1,5% à Paris), après une année 2022 difficile pour les indices actions.



La nouvelle année commence plutôt du bon pied sur le front des statistiques, avec un indice PMI manufacturier de la zone euro qui s'est légèrement redressé de 47,1 en novembre à 47,8 en décembre, traduisant donc un ralentissement de la contraction du secteur.



'Le nombre d'entreprises interrogées anticipant une hausse de leur activité au cours des douze prochains mois a surpassé pour la première fois depuis août le nombre de celles qui prévoient une baisse', souligne S&P Global, qui calcule cet indice.



Cette première semaine de l'année s'annonce d'ailleurs particulièrement riche sur le front des statistiques en Europe, avec notamment les indices PMI composites, l'inflation dans la zone euro, puis les indices du sentiment économique de Bruxelles.



Aux Etats-Unis, outre les indices d'activité PMI et ISM, sont attendus dans les prochains jours l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, puis le rapport officiel sur l'emploi du Département du Travail pour le mois de décembre.



Ces différentes données pourront aider les investisseurs à y voir plus clair sur les perspectives économiques de 2023 en Europe et aux Etats-Unis, et notamment sur la possibilité d'une récession dans ces régions.



A ce sujet, Raymond James estime que la chute du S&P 500 l'année dernière a déjà intégré en grande partie le scénario d'une récession, laissant ce gestionnaire d'actifs prévoir pour l'indice américain un potentiel haussier de l'ordre de 14% d'ici la fin 2023.



Pour l'heure, Atos monte en flèche de plus de 17% et caracole en tête du SBF120 à Paris, un rebond qui s'explique par des spéculations entourant une possible prise de participation d'Airbus au sein de sa filiale de transformation digitale, Evidian.



ING prend près de 3% à Amsterdam après l'achèvement du programme de rachat d'actions, la banque prévoyant désormais de verser à ses actionnaires le solde du montant total de ce programme, soit 297 millions d'euros, sous forme de numéraire.