Marché: la morosité l'emporte sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 11:37

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont dans la tourmente ce matin, Paris, Londres et Francfort cèdent 1,4%, au lendemain d'une journée marquée par le net rebond de Wall Street (+2% pour le Nasdaq et le S&P500).



Aujourd'hui, les investisseurs seront particulièrement attentifs à la parution des derniers chiffres de l'inflation de chaque côté de l'Atlantique. Ces données pourraient favoriser une accalmie sur les places boursières ou, au contraire, provoquer un nouvel accès de volatilité.



L'indice préliminaire des prix en Allemagne pour le mois de septembre, attendu à 14h00, pourrait également susciter de nouvelles turbulences s'il devait ressortir au-dessus des attentes.



Les analystes redoutent une nouvelle envolée des prix à la consommation vers 10% sur le mois en cours après la fin du rabais sur les prix à la pompe et les tarifs de train.



Les investisseurs décortiqueront un peu plus tard les chiffres de la troisième estimation du PIB américain de deuxième trimestre, qui s'accompagneront de l'indice PCE 'core' hors alimentation et énergie, la mesure privilégiée de l'inflation de la Fed.



Les marchés d'actions sont devenus hautement sensibles au thème de l'inflation depuis la récente flambée des prix, qui a conduit les grandes banques centrales à refermer brusquement le robinet monétaire.



Cette dynamique a entraîné une vive remontée des rendements des obligations souveraines aux Etats-Unis et en Europe, où les taux longs évoluent désormais à des plus hauts depuis la crise financière.



En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance du sentiment économique dans la zone euro. Celui-ci s'est fortement dégradé en septembre, montrent jeudi les résultats d'une enquête mensuelle publiée par la Commission européenne.



L'indice du sentiment économique (ESI) dans les 19 pays ayant opté pour la monnaie unique a reculé à 93,7 ce mois-ci, après être ressorti à 97,3 en août.



Parallèlement, l'indice mesurant le climat des affaires dans les 27 pays de l'Union européenne est revenu à 92,6 en septembre, contre 96,1 le mois dernier.



Dans l'actualité des valeurs, Porsche fait part du succès de son introduction en bourse à Francfort et de son entrée 'dans une nouvelle ère, avec une flexibilité entrepreneuriale accrue.' Avec la cotation initiale d'aujourd'hui, Porsche devient la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Europe en termes de capitalisation boursière, soit environ 78 milliards d'euros.



H&M a fait état jeudi d'une baisse plus importante que prévu de son résultat d'exploitation sur le troisième trimestre de son exercice décalé, une déception qui se traduisait par un repli de près de 3% de son titre en Bourse. Hors Russie, le bénéfice opérationnel du géant suédois du prêt-à-porter sur la période juin-août a diminué pour s'établir à trois milliards de couronnes suédoises, contre 6,3 milliards il y a un an.



Enfin, Nokia a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec Vodafone NZ pour collaborer au développement de nouvelles applications et services rendus possibles par les capacités de la technologie de réseau mobile avancée de Nokia.