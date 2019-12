Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la monnaie unique européenne en forme Cercle Finance • 27/12/2019 à 13:29









(CercleFinance.com) - Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne s'appréciait de 0,54% face à sa contrepartie américaine, à 1,1148 dollar, gagnant même 0,75% face au yen, devise refuge en Asie. Ouverts hier, les marchés d'actions américains ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques jeudi soir, l'indice Nasdaq ayant même franchi la barre des 9.000 points pour la première fois de son histoire. A quelques jours de la clôture de l'exercice 2019, l'indice S&P 500 affiche un gain annuel de 29,2%, soit sa meilleure performance depuis l'année 2013 à l'issue de laquelle il avait gagné 29,6%. L'apaisement des tensions commerciales venues des Etats-Unis porte les Bourses, mais réduit aussi également la pression sur les partenaires de Washington et leurs devises, dont l'euro. Par ailleurs, l'euro perd 0,48% contre le sterling, baisse qui atteint près de 4% sur trois mois. En effet, la victoire du Parti conservateur de Boris Johnson aux législatives augure favorablement de la poursuite, et surtout potentiellement d'une avancée rapide du Brexit. Ce qui, le cas échéant, dégagerait les perspectives de l'économie et des entreprises britanniques. Attention cependant au risque découlant du refus annoncé par Boris Johnson de reporter une fois de plus l'échéance du Brexit, ce qui pourrait brusquer le processus. Le calendrier statistique du jour est aussi peu rempli que les salles de marché. Ainsi, on n'attend ce vendredi que l'état hebdomadaire des stocks américains de pétrole, attendus en baisse de 1,7 million de barils.

