Marché: la hausse se prolonge, espoirs de désinflation information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait prolonger son rebond vendredi matin dans l'attente d'une rafale d'indicateurs économiques susceptibles d'influencer les prochaines décisions de politique monétaire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - avance de 24,5 points à 7346,5 points, laissant entrevoir une nouvelle ouverture dans le vert.



Le marché parisien avait réussi hier à aligner une quatrième séance consécutive de progression en s'adjugeant 0,4% à 7312 points, au-delà du seuil des 7300 points laissant présager une poursuite de son mouvement haussier.



Sauf changement de tendance en cours de journée, la semaine devrait s'achever sur un gain de plus de 2%, et le deuxième trimestre sur une hausse de quelque 1,7%.



Depuis le début de l'année, le CAC 40 affiche à ce stade une progression de l'ordre de 13%.



Cette dernière séance du mois, du trimestre et du semestre sera animée par toute une série de publications macroéconomiques, à commencer par les premiers chiffres de l'inflation dans la zone euro pour le mois de juin.



Les investisseurs seront surtout attentifs, au début de l'après-midi, à la parution de l'indice des prix 'core PCE' aux Etats-Unis, qui constitue l'indicateur d'inflation privilégié de la Réserve fédérale.



Les intervenants espèrent que ces chiffres permettront d'envisager une décélération plus franche au cours de l'été.



Cette statistique ne devrait pas manquer d'alimenter le débat sur la remontée des taux de la Fed, alors que les anticipations de nouvelles hausses de taux se sont récemment renforcée.



D'après le baromètre FedWatch du CME Group, la possibilité d'une hausse de taux de 25 points de base est remontée à près de 87% dans la foulée des récentes déclarations de Powell alors qu'elle était de 53% il y a un mois.



Dans ce contexte, le rendement des bons du Trésor américains à dix ans a dépassé hier le cap des 3,85%, établissant ainsi un nouveau plus haut depuis le mois de mars.



'La question devrait peut-être être la suivante: Le FOMC va-t-il céder et ramener les rendements des emprunts d'État américains à des niveaux qui ont provoqué des tensions importantes dans les bilans des banques régionales, ou va-t-il attendre de voir si les freins à la croissance en place ont l'effet souhaité?', s'interroge-t-on chez Muzinich & Co.



Jeudi, Wall Street avait terminé sur une hausse mesurée suite à la publication de données jugées encourageantes pour l'économie américaine: le Dow Jones a grimpé de 0,8% et le S&P 500 de 0,5%.



En Asie, la Bourse de Tokyo évoluait en léger repli vendredi en fin de journée (-0,2%), ce qui ne l'empêche pas d'afficher une progression spectaculaire de presque 20% sur l'ensemble du deuxième trimestre.



Soutenu par des indicateurs témoignant de la vigueur de l'économie américaine, le dollar confirme quant à lui son rebond face à l'euro, qui reflue ce matin autour de 1,0865 face au billet vert.



Les cours pétroliers, eux, ne semblent plus trop savoir où aller et continuent d'évoluer dans un 'trading range' limité: le baril de brut léger américain WTI grignote à peine 0,1% à 69,9 dollars.