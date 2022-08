Marché: la géopolitique suscite une certaine prudence information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 08:29

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grande variation mardi à l'ouverture, seuls les résultats trimestriels continuant d'occuper les investisseurs en l'absence d'indicateurs majeurs à l'agenda du jour.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin août - recule de 16 points à 6417,5 points, annonçant un début de séance sans véritable direction.



Ce mardi, le programme s'annonce parfaitement désert du côté des statistiques économiques, mais verra plusieurs sociétés de premier plan dévoiler leurs résultats de deuxième trimestre.



Près d'un tiers des entreprises du S&P 500 doivent présenter leurs comptes trimestriels cette semaine, parmi lesquelles quelques poids lourds de la cote tels qu'AMD, Caterpillar, Kellogg's ou encore Uber.



En Europe, ce sera au tour de groupes de la trempe de bp ou Ferrari de dévoiler leurs performances aujourd'hui.



Les investisseurs pourraient néanmoins préférer se tourner vers des actifs jugés plus sûrs face à la montée des tensions géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis, exacerbées par le projet de visite de Nancy Pelosi à Taiwan.



Dernière manifestation en date de ce différend, Pékin a averti les Etats-Unis que l'Armée populaire ne resterait pas les bras croisés si la présidente de la Chambre des représentants se rendait dans l'Etat insulaire.



'On peut s'attendre à une réaction de la part de la Chine et à ce que les marchés se montrent nerveux', prévient Jim Reid, stratégiste à la Deutsche Bank.



Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a ainsi souligné que la Chine n'hésiterait pas à prendre des 'contre-mesures' pour défendre sa souveraineté et le principe 'd'une seule Chine'.



Suite à ces déclarations, la Bourse de Tokyo a terminé en net repli mardi (-1,5%). En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations a lâché 1,8% et le Hang Seng Hong Kong accusait des pertes de plus de 2,5%.



A Wall Street, les marchés d'actions américains ont préféré reprendre leur souffle lundi après un mois de juillet particulièrement faste et en dépit d'un indice ISM manufacturier bien meilleur qu'attendu.



Au coup de cloche final, le Dow Jones cédait un peu plus de 0,1% tandis que le Nasdaq Composite se repliait de près de 0,2%.