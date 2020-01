Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la dynamique haussière reprend ses droits Cercle Finance • 07/01/2020 à 08:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en hausse mardi matin, regagnant une partie du terrain cédé au cours des dernières séances, en dépit des tensions qui opposent Washington et Téhéran. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - grimpe de 27,5 points à 6039 points, annonçant une ouverture en nette progression. Après les vives inquiétudes manifestées ces derniers jours, l'heure semble être au retour au calme sur les marchés en l'absence d'éléments nouveaux susceptibles d'aggraver une escalade restée jusqu'ici verbale. 'L'étude des épisodes de tensions géopolitiques nous laisse à penser que les pressions exercées par ces mauvaises nouvelles sont passagères et que la dynamique jusqu'ici haussière pourrait ensuite reprendre ses droits', assure ainsi Nicolas Chéron, le responsable de la recherche marchés pour Binck.fr. Les investisseurs pensent notamment à l'épisode des missiles nord-coréens, qui n'avait pas empêché les marchés de progresser à l'été 2017. Wall Street a d'ailleurs fini en assez nette hausse lundi soir et terminé la séance à ses plus hauts du jours. Parmi les bonnes raisons de croire à la poursuite de la hausse des marchés, la Fed figure toujours en bonne place, les intervenants se disant que l'institution sera de toute façon prête à intervenir en cas d'impact négatif du contexte géopolitique sur la croissance. Les acheteurs pourraient profiter de l'occasion pour effectuer quelques rachats à bon compte. 'Techniquement, tant que le CAC 40 évoluera au-dessus des 5940 points, ses plus hauts de novembre dernier, nous pouvons considérer que la tendance haussière reste intacte', estime Nicolas Chéron. D'après le stratège, les marchés d'actions restent un terrain d'opportunités, notamment en vue de 'rattrapages' comme ceux opérés en fin d'année dernière sur les petites et moyennes capitalisations. Les investisseurs prendront connaissance dans le courant de la matinée des derniers chiffres de l'inflation en zone euro, mais la séance sera surtout animée - cet après-midi - par la publication aux Etats-Unis de l'indice ISM d'activité du secteur des services.

