Marché: la dynamique favorable ralentit un peu information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son repli mardi dans l'attente de la réouverture de Wall Street, fermée lundi pour le long week-end de 'Labor Day', et dont l'orientation pourrait donner une direction au marché.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin septembre - recule de 19,5 points à 7269,5 points, annonçant une poursuite du repli des dernières séances.



Privé de l'orientation de New York, le marché parisien s'était lentement laissé dériver dans la zone rouge lundi sur des prises de bénéfices après son rebond des dernières semaines.



Le CAC 40 a cédé 0,2% à 7279 points après avoir repris près de 2% depuis le vendredi 18 août.



Si la dynamique favorable du marché ralentit un peu après cette récente progression, la tendance haussière des marchés boursiers reste intacte, à en croire les analystes qui mettent en avant un retour des acheteurs.



Les derniers indicateurs économiques décevantes ont en effet permis de valider le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, mais également celui d'une politique monétaire qui pourrait devenir plus accommodante.



Le sentiment de marché reste toutefois affecté par de nombreuses incertitudes, notamment en ce qui concerne la transmission des chocs passés, à commencer par les effets des récents relèvements de taux d'intérêt.



'L'inflation semble avoir été jusqu'à récemment la principale source d'incertitude mais, à terme, la croissance économique devrait prendre le relais, l'attention se déplaçant désormais vers l'impact différé des hausses de taux directeurs passées', rappelle-t-on chez BNP Paribas.



En ce sens, les PMI des services attendus en Europe dans la matinée devraient bel et bien confirmer que la croissance économique est en nette perte de vitesse sur le Vieux Continent en ce début de troisième trimestre.



Les autres statistiques prévues d'ici à la fin de la semaine, tout particulièrement celles en provenance de l'industrie allemande, devraient aller dans la même direction.



'Cela ne devrait pas empêcher les indices de poursuivre leur progression, car malgré le rebond avorté de la Chine, la récession de certains pays de la zone, dont l'Allemagne ou encore l'inflation encore très élevée, les indices restent tous proches de leurs plus hauts historiques', assure toutefois Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



Wall Street rouvrira pour sa part aujourd'hui après une journée fériée lundi et toute la question est de savoir si les marchés d'actions américains peuvent eux aussi poursuivre leur rebond.



La hausse de plus de 17% de l'indice S&P 500 depuis le début de l'année a jusqu'ici tenu à l'envolée de ses composantes hi-tech (+44% depuis le 1er janvier), ce qui rend nécessaire l'apparition de nouveaux relais haussiers.



'Les fonds d'investissement ont une exposition record aux valeurs technologiques cotées en bourse', font remarquer les équipes de DeftHedge. 'Ce n'est jamais bon', rappellent-elle dans une récente note.



Pour le spécialiste de la gestion des risques de change et de gestion des risques matières premières, cette configuration pourrait annoncer une nouvelle période de volatilité sur les marchés financiers.



Pour mémoire, septembre et octobre sont traditionnellement des mois faibles pour les marchés boursiers, avec une baisse moyenne de 0,8% pour l'indice S&P 500 depuis 1950 pour le seul mois de septembre.