Marché: la dynamique favorable faiblit un peu

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse vendredi matin mais se dirige vers une nouvelle semaine de progression, même si sa dynamique favorable faiblit un peu en ce long week-end de Thanksgiving.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - recule de 0,5 point à 7278 points, annonçant un début de séance en léger repli.



Après une journée atone jeudi, la tendance devrait à nouveau rester très calme aujourd'hui, une quiétude représentative de l'absence d'activité qui gagne l'Europe lorsque les marchés américains sont fermés.



Pour cette dernière séance de la semaine, les investisseurs devraient encore éviter de prendre des risques sachant que la Wall Street fermera ses portes dès l'heure du déjeuner.



Les marchés américains ne rouvriront que pour une séance écourtée en ce 'Black Friday', journée qui lance le coup d'envoi de la frénésie commerciale des fêtes de fin d'année.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 gagne à ce stade 0,6%, toujours bien ancré au-dessus de sa résistance majeure des 7250 points, tandis que l'indice Euro STOXX 50 progresse d'environ 0,5% depuis lundi matin.



Les chartistes de Kiplink Finance, qui évoquent une configuration haussière 'techniquement parfaite', estiment que la résistance du CAC lui permet d'envisager un dépassement rapide de la zone supérieure des 7310/7340 points.



'A ce rythme, nous pourrions prochainement reparler de record annuel', prédit la société de Bourse parisienne.



En l'absence de catalyseurs, l'appétit pour le risque reste alimenté par l'espoir d'une accalmie sur les taux d'intérêt.



Les 'minutes' de la BCE, publiées hier, ont montré hier que le Conseil des gouverneurs se tenait prêt à de nouvelles hausses de taux, même si cette option ne correspond pas à son scénario de base.



Les indices PMI dévoilés jeudi ont d'ailleurs montré que l'activité dans la zone euro s'était contractée pour le sixième mois de suite en novembre, renforçant encore un peu plus la probabilité d'une récession, un scénario que la BCE cherche à tout prix à éviter.



Dans ce contexte, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui paraîtra dans le courant de la matinée, sera particulièrement surveillé par les investisseurs.



Aux Etats-Unis, le seul indicateur au menu du jour est l'indice PMI, qui semble s'être stabilisé un peu au-dessus du seuil critique de 50 points depuis septembre.



A première vue, cet équilibre signale une modération du rythme de croissance du PIB après un troisième trimestre exceptionnel (+4,9%).



Sur le marché des changes, l'euro recule encore légèrement face au dollar, au-dessus du seuil de 1,09, mais se dirige vers de légers gains sur l'ensemble de la semaine.



Les cours du brut se montrent hésitants alors que l'attention des investisseurs va peu à peu se tourner vers Vienne, où les ministres de l'Opep et de ses alliés décideront, la semaine, prochaine, de leur stratégie de production.



Le Brent grignote 0,1% à 81,5 dollars le baril tandis que le brut léger américain (WTI, West Texas Intermediate) abandonne 0,7% 76,5 dollars.





