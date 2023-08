Marché: la dynamique demeure positive information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 11:32

(CercleFinance.com) - Tandis que Londres s'adjuge 1,3% grâce un effet de rattrapage, les places continentales affichent des gains plus modestes (+0,3% à Francfort, +0,2% à Paris) au lendemain d'une première séance de la semaine sur les chapeaux de roues.



'Alors que le Royaume-Uni revient d'un week-end prolongé, il est clair que les marchés ont pris les discours de la semaine dernière à Jackson Hole avec un certain soulagement', note Deutsche Bank, qui souligne en particulier une détente sur les taux à 10 ans aux Etats-Unis.



'La question de savoir si nous aurons plus de hausses de taux sera en partie déterminée par les données de la semaine', prévient la banque allemande, qui met ainsi en avant le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis et l'estimation rapide de l'inflation en zone euro pour août.



Anticipant des taux d'inflation annuels à 5,5% en données brutes et à 5,4% en sous-jacent, soit plus du double de la cible de 2% de la BCE, Deutsche Bank en attend encore des pressions pour de nouvelles hausses de taux directeurs.



En attendant, on notera que la confiance des ménages allemands s'est dégradée sur le mois qui s'achève, d'après l'enquête de l'institut GfK, alors que celle des ménages français est restée stable, selon l'indicateur synthétique de l'Insee.



Sur le front des valeurs, HSBC grappille moins de 1% et sous-performe donc la tendance à Londres, freiné par une dégradation de recommandation de 'achat' à 'neutre' sur le titre de l'établissement bancaire, avec un objectif de cours abaissé.



Solvay prend environ 2% à Bruxelles et à Paris, le chimiste belge ayant dévoilé lundi soir les résultats de premier semestre des deux entités qui le composent avant la mise en oeuvre de son projet de scission, prévue d'ici à la fin de l'année.