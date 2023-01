Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: la croissance française meilleure que prévu information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mardi matin, cédant encore un peu de terrain après son repli de la veille en dépit des chiffres meilleurs qu'attendu de la croissance française.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance février - recule ainsi de 20 points à 7070,5 points, annonçant un début de séance toujours prudent.



La croissance de l'économie française a été plus forte que prévu au quatrième trimestre, soutenue tout particulièrement par la vigueur du commerce extérieur.



Si PIB de l'Hexagone a ralenti sur les trois derniers mois de 2022 (+0,1% après +0,2% au troisième trimestre), il s'avère légèrement supérieur aux prévisions des économistes, qui anticipaient une activité stable.



La perspective d'une récession dans la zone euro semble donc s'éloigner, alors que le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions économiques sur l'économie mondiale, anticipant désormais une croissance de 2,9% cette année, contre +2,7% dans ses perspectives du mois d'octobre.



Malgré toutes ces bonnes nouvelles, les investisseurs semblent décidés à opérer une petite pause à la suite du 'rally' du Nouvel An, qui a permis au CAC 40 de grimper de 9,4% depuis le 1er janvier.



Après avoir passé la quasi-totalité de la séance dans le rouge, pour céder près de 1% à mi-journée, le marché parisien s'était rapproché de son point d'équilibre hier en fin de journée pour finir sur un repli limité de 0,2%.



La Bourse de New York a elle aussi débuté avec appréhension une semaine qui s'annonce particulièrement chargée: le Dow Jones a reculé de près de 0,8% lundi, tandis que le Nasdaq Composite lâchait près de 2%.



Les intervenants de marché savent qu'ils vont avoir fort à faire cette semaine et l'absence de catalyseurs hier leur a donné l'opportunité de prendre quelques bénéfices avant le déluge de résultats prévus dans les jours à venir.



De nombreux poids-lourds de la trempe d'Exxon Mobil, Pfizer, McDonald's, UPS, Amgen, Caterpillar, AMD, GM, Electronic Arts, Spotify ou Snap doivent dévoiler leurs comptes aujourd'hui.



Ce matin, la banque privée suisse UBS a fait état de solides performances au titre du quatrième trimestre, dans un contexte macroéconomique et géopolitique qualifié de 'difficile'.



L'approche de la réunion de la Réserve fédérale, qui doit démarrer aujourd'hui pour aboutir à un nouveau tour de vis monétaire demain, semble également inciter les investisseurs à la prudence.



A l'issue de son FOMC, la Fed devrait ralentir le rythme de ses hausses de taux en optant pour un relèvement de 25 points, mais son président Jerome Powell devrait encore signaler que la lutte contre l'inflation n'est pas gagnée.



Au chapitre économique, les acteurs de marché prendront connaissance aujourd'hui de l'estimation rapide préliminaire du PIB de la zone euro au quatrième trimestre, puis des premiers chiffres de l'inflation en Allemagne au mois de janvier.



Cet après-midi, c'est l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui tombera aux Etats-Unis.



Graphiquement, l'indice CAC 40 a désormais laissé derrière lui la zone support des 7050 à 7005 points, un dépassement qui apporte, à court terme, un motif de soulagement.



La barre supérieure des 7175 à 7200 points, première zone cible, fait maintenant figure de seuil de résistance majeur.



Reste à savoir si le marché parisien est en mesure d'enchaîner une cinquième semaine de hausse à l'issue des rendez-vous décisifs qui agiteront la cote dans les jours qui viennent.



'Techniquement, rien ne l'en empêche', estiment en tout cas les analystes de Kiplink Finance.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.