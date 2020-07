Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la crise sanitaire inquiète toujours Cercle Finance • 08/07/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - La prudence domine au sein des Bourses européennes ce mercredi (-0,2% à Londres et à Francfort, -0,7% à Paris), au lendemain d'une séance en berne outre Atlantique (-1,5% à Wall Street), où la persistance de la crise sanitaire continue d'inquiéter. 'Aux Etats-Unis, les nouvelles infections ont atteint un nouveau sommet de plus de 60.000 mardi', pointe ainsi Commerzbank dans son point quotidien, ajoutant qu'un cinquième paquet d'aide y est actuellement en discussions. 'Quelques indicateurs à haute fréquence, quotidiens ou hebdomadaires, montrent déjà, sur les secteurs les plus sensibles, un impact des mesures de reconfinement dans plusieurs Etats', souligne de son côté Aurel BGC. 'Sans annoncer une chute d'activité aussi violente que par le passé, les indicateurs économiques américains pourraient réellement se dégrader au mois de juillet', prévient donc le bureau d'études. Dans l'actualité des valeurs, Electrolux bondit de 6% sur l'OMX, le fabricant suédois d'électroménager ayant déclaré qu'il va réaliser au deuxième trimestre une perte plus faible que prévu, aidée par des réductions de coûts et une forte demande en juin. TechnipFMC grimpe de 4% à Paris, après la signature par le groupe parapétrolier d'un contrat de plus d'un milliard de dollars pour la construction d'un nouveau complexe d'hydrocraquage pour la raffinerie d'Assiut en Egypte. WPP recule de près de 4% à Londres, Crédit Suisse reprenant un suivi du titre avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 565 pence, dans le sillage d'hypothèses de BPA réduites pour le groupe britannique.

