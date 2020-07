Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la crise sanitaire inquiète encore Cercle Finance • 22/07/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reperdent du terrain ce mercredi (-1,1% à Londres, -0,7% à Francfort, -1,4% à Paris), le dossier de la crise sanitaire persistante continuant de peser sur le moral des investisseurs. 'Dans l'UE, certains pays ont resserré leurs restrictions face au coronavirus du fait d'une légère reprise du nombre de cas. Selon le Président Trump, la situation aux Etats-Unis est susceptible de se détériorer encore dans les temps à venir', pointe Commerzbank. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent être publiées les ventes de logements anciens pour le mois de juin, que les économistes anticipent en moyenne en progression vers 4,8 millions d'unités en rythme annualisé. De ce côté de l'Atlantique, ABB s'adjuge plus de 2% à Zurich, après l'annonce des trimestriels du groupe d'ingénierie, marqués selon lui par des marges opérationnelles 'meilleures que prévu', ainsi que du lancement de son programme de rachats d'actions. AkzoNobel cède moins de 1% à Amsterdam, alors que le chimiste a annoncé un recul d'un tiers de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, affecté par l'impact de Covid-19 qui a pesé sur la demande du marché. Valeo dévisse de 9% à Paris, au lendemain de la présentation par l'équipementier automobile de ses résultats semestriels et de ses prévisions, 'le manque de visibilité l'obligeant à afficher une guidance très prudente' selon Invest Securities. Kingfisher s'envole de plus de 10% à Londres alors que le distributeur d'articles de bricolage indique avoir enregistré une 'forte demande' sur ses marchés le mois dernier, à l'occasion de son point trimestriel.

