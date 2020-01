Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la confiance reprend le dessus Cercle Finance • 07/01/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - Un biais positif prévaut sur les places européennes (+0,1% à Londres, +1% à Francfort, +0,6% à Paris), le calme revenant alors que les Etats-Unis et l'Iran ne semblent pas désireux d'aggraver leurs tensions. 'La forte hausse des marchés en 2019, quasi exclusivement liée à une expansion des multiples de valorisation, rend difficile la poursuite de ce mouvement sans une amélioration notable des perspectives de croissance', selon Gilles Guibout. Ce responsable des actions européennes chez AXA IM estime toutefois que 'l'action accommodante des banques centrales et l'environnement de taux bas qui en découle n'offrent que peu d'alternatives et limitent a priori le risque d'une forte baisse des actions'. 'A court terme, seul un véritable changement de perception sur le risque politique pourrait entraîner des variations significatives', prévient-il, jugeant donc qu'il convient de privilégier les sociétés offrant un réel potentiel de croissance du CA et/ou des marges. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent être publiés la balance commerciale et les commandes à l'industrie pour le mois de novembre 2019, ainsi que l'indice d'activité ISM pour le secteur des services pour décembre. Dans la zone euro, on notera que le taux d'inflation annuel est estimé à 1,3% en décembre (contre 1,0% en novembre), et que le volume des ventes de détail s'est accru de 1% en novembre par rapport à octobre. Dans l'actualité des valeurs, à Londres, Morrisons s'adjuge 2,7% dans le sillage d'un point d'activité de la chaine de supermarchés, tandis que son pair Marks & Spencer grimpe de 3,6% grâce à un relèvement de conseil à 'achat' chez Berenberg. Trigano recule de 4,4%, s'affichant tout en bas du SBF 120 parisien, après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel jugé 'un peu décevant' par Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'neutre' sur le titre du fabricant de véhicules de loisir.

