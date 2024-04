Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: la confiance règne malgré le Moyen-Orient information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - Si Londres recule de 0,4%, les places continentales (+0,9% à Francfort, +0,8% à Paris) entament globalement de bonne humeur une semaine chargée tant sur le plan des statistiques que de celui des publications d'entreprises.



La semaine s'annonce riche sur le front des statistiques européennes, avec par exemple l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, ainsi que les chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume-Uni au titre du mois dernier.



De l'autre côté de l'Atlantique, doivent paraitre notamment les ventes de détail, la production industrielle et les indicateurs avancés du Conference Board pour mars, ainsi que les indices Empire State et Philly Fed pour le mois en cours.



La semaine verra aussi se poursuivre la saison des résultats de premier trimestre, avec par exemple ceux de Goldman Sachs, Johnson & Johnson et Procter & Gamble aux Etats-Unis, ou encore LVMH, EssilorLuxottica et Nokia en Europe.



Face à ces nombreux rendez-vous, les investisseurs ne se montrent guère préoccupés par la brusque aggravation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, après l'attaque aérienne de représailles de l'Iran contre Israël ce week-end.



'Selon notre scénario central, l'attaque 'sans précédent' mais 'calibrée' n'entraînera pas d'escalade brutale, mais la réaction d'Israël est incertaine et le stress régional intense', estime Vincent Chaigneau, directeur de la recherche de Generali Investments.



Seule donnée macroéconomique de la matinée, la production industrielle a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE en février par rapport au mois précédent, après des chutes de respectivement 3% et 2,7% en janvier.



Dans l'actualité des valeurs, ageas s'adjuge 3% à Bruxelles, alors que BNP Paribas (+1% à Paris) a signé un accord pour le rachat de la participation d'environ 9% détenue par le groupe chinois Fosun dans la compagnie d'assurance belge.



adidas affiche aussi un gain de 3% à Francfort, suite à un double relèvement de conseil de Morgan Stanley, directement passé de 'sous-pondérer' à 'surpondérer' sur le titre de l'équipementier sportif, avec un objectif de cours porté de 175 à 235 euros.





