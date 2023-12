Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: la confiance règne avant l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - La confiance règne au sein des places européennes (+0,5% à Londres et à Francfort, +1% à Paris), à l'approche de la parution du rapport mensuel sur l'emploi américain, qui sera dévoilé par le Département du Travail en début d'après-midi.



A titre indicatif, Jefferies anticipe l'annonce de 140.000 créations de postes non agricoles le mois dernier aux Etats-Unis, après les 150.000 d'octobre, ainsi qu'une remontée de 0,1 point du taux de chômage à 4% de la population active.



'Les données du marché du travail de cette semaine indiquent un ralentissement de l'activité et pourraient continuer à soutenir l'idée d'une politique monétaire plus souple, ce qui pourrait conduire à une baisse anticipée des taux d'ici mars', rappelle CPT Markets.



Pour mémoire, le cabinet de services en ressources humaines ADP a estimé mercredi à 103.000 seulement les créations d'emplois dans le secteur privé des Etats-Unis en novembre, avec notamment des suppressions dans les loisirs et l'hôtellerie.



En attendant, on notera que l'inflation allemande en rythme annuel a ralenti pour le cinquième mois consécutif en novembre, à 3,2% contre 3,8% le mois précédent, selon Destatis qui confirme ainsi ses premières estimations.



Dans l'actualité des valeurs, Vivendi s'adjuge 2% à Paris, après l'annonce de son intégration prochaine dans le CAC40 au détriment de Worldline, tandis qu'Airbus affiche un gain similaire grâce à un relèvement de conseil à 'achat' chez Deutsche Bank.





