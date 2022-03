Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: la confiance prévaut avant le FOMC information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+1% à Londres, +2,2% à Francfort, +2,4% à Paris), une certaine confiance prévalant avant la conclusion, dans la soirée, de la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (FOMC).



'La Fed ne devrait relever son taux d'intérêt que de 0,25% lors de cette réunion. La communication est en place et il n'y a aucune raison de paniquer le marché, déjà très volatil, comme le président de la Fed l'a indiqué la semaine dernière', estimait mardi Pictet AM.



'En revanche, les gouverneurs pourraient anticiper des hausses de taux plus sévères, notamment en 2023. Enfin, des commentaires plus énergiques sur la réduction du bilan semblent largement possibles', nuançait la société de gestion.



En attendant ce rendez-vous phare de la semaine, les opérateurs prendront connaissance de plusieurs statistiques américaines, à savoir les ventes de détail et les prix à l'importation de février à la mi-séance, puis les stocks des entreprises de janvier cet après-midi.



Dans l'actualité des valeurs, BMW gagne 2% à Francfort alors que le constructeur s'est fixé un objectif de marge d'exploitation compris entre 7 et 9% pour cette année dans son pôle automobile, une prévision jugée prudente.



E.ON fait du surplace en bourse, bien que le groupe énergétique allemand ait publié au titre de l'année écoulée un résultat net ajusté en croissance de 53% à environ 2,5 milliards d'euros, dépassant ainsi la borne haute de sa fourchette-cible.



Inditex recule de 1% à Madrid, le groupe textile -exploitant de l'enseigne Zara- ayant fait état d'un rebond moins marqué que prévu de son bénéfice annuel, la propagation du variant Omicron ayant pénalisé ses ventes en fin d'exercice.