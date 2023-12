Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: la confiance prédomine toujours après Noël information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 11:42









(CercleFinance.com) - Plutôt encouragées par la vigueur affichée par Wall Street la veille, les Bourses européennes signent des gains plus ou moins prononcés (+0,5% à Londres, +0,2% à Paris et à Francfort) ce mercredi après le weekend prolongé de Noël.



Le moral des investisseurs en cette semaine écourtée de trêve des confiseurs, semble continuer d'être soutenu par les anticipations d'assouplissement des politiques monétaires l'année prochaine, sur fond de ralentissement continu de l'inflation.



'Les difficultés des chaînes d'approvisionnement et les prix élevés de l'énergie ont pris fin en 2023', souligne en effet SwissLife AM, pour qui 'les taux d'inflation à deux chiffres parfois observés en Europe vont rejoindre les livres d'histoire comme anomalies'.



'La faible conjoncture devrait donc contribuer à ramener l'inflation à environ 2% fin 2024 dans la zone euro et en Suisse, soit un chiffre s'intercalant dans la 'zone de confort' des banques centrales', poursuit la société de gestion helvétique.



Côté valeurs, AstraZeneca gagne plus de 1% à Londres, après un accord en vue de l'acquisition de Gracell Biotechnologies, une société qui développe des thérapies cellulaires innovantes pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes.



A Paris, Orpea grimpe de plus de 9% alors que les actionnaires du groupe d'Ehpads ont approuvé vendredi la nomination d'un nouveau conseil d'administration suite à l'arrivée au capital de la Caisse des Dépôts, de CNP, de la MAIF et de la MACSF.





