Marché: la confiance domine à l'approche du FOMC information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux (+1,7% à Londres, +2,1% à Francfort, +2% à Paris), à quelques heures de la conclusion fort attendue d'une réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) américaine.



'Avec une inflation toujours bien supérieure à l'objectif et un taux de chômage désormais inférieur aux estimations du niveau maximum à long terme, nous nous attendons à ce que la Fed profite de cette réunion pour réitérer ses récentes orientations', estime PIMCO.



Selon lui, les responsables s'attendent maintenant à une première hausse en mars, trois à quatre hausses de taux en tout cette année et un début plus précoce et plus rapide du resserrement quantitatif qui devrait commencer en juin ou septembre.



S'il juge difficile de savoir si la Fed annoncera la fin des achats d'actifs mi-février plutôt que mi-mars, PIMCO pense que Jerome Powell pourrait, lors de sa conférence, 'fournir des détails supplémentaires sur la manière dont les responsables préfèrent réduire le bilan'.



En attendant ce rendez-vous, de ce côté de l'Atlantique, on peut noter que la confiance des ménages en France reste à peu près stable en janvier, au vu de l'indicateur de l'Insee qui baisse d'un point à 99, soit légèrement au-dessous de sa moyenne de longue période.



Dans l'actualité, Lufthansa (+6% à Francfort) et easyJet (+5% à Londres) profitent tous deux de relèvements de recommandations de 'conserver' à 'achat' de la part de Stifel, avec des objectifs de cours rehaussés, dans une série de notes sur le secteur du transport aérien.



A la Bourse de Paris, les opérateurs saluent Valneva (+9%) après le début des vaccinations de rappel de son essai pivot de phase 3 dans la Covid-19, mais sanctionnent lourdement McPhy (-10%) pour l'annonce d'un chiffre d'affaires annuel en retrait de plus de 4%.