Marché: la confiance demeure avant des données américaines information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un rebond de 2% du CAC40, les futures sur l'indice-phare parisien présagent une ouverture sur un gain de l'ordre de 1,1% vers 5975 points, dans l'attente d'une nouvelle salve de données américaines pour cette deuxième partie de semaine.



Seule la production industrielle allemande est attendue ce matin en Europe sur le plan des statistiques, mais les opérateurs prendront connaissance, cet après-midi aux Etats-Unis, de la balance commerciale et surtout du rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé.



Ce dernier pourrait être surveillé de près par les opérateurs, à la veille du rapport du Département du Travail pour le mois de juin, pour lequel Jefferies anticipe par exemple 320.000 créations de postes non agricoles et un repli du taux de chômage à 3,5%.



Du côté des valeurs, Eurazeo a fait part de la cession de l'intégralité de sa participation dans Reden Solar à un consortium mené par Macquarie Asset Management, cession qui a généré pour le groupe d'investissement un produit de 633 millions d'euros.



bioMérieux annonce lancer 3P Enterprise, solution innovante pour garantir l'efficacité et la maîtrise des processus de contrôle de l'environnement à chaque étape et ainsi 'relever les défis quotidiens du contrôle de l'environnement dans l'industrie pharmaceutique'.



Dans son point mensuel, Euronext a indiqué mercredi soir que ses volumes au comptant (cash) ont reculé de 10% en juin par rapport au mois précédent, à un peu plus de 69,4 millions de transactions enregistrées.



Solutions 30 indique avoir été choisi par Unifiber, coentreprise Eurofiber-Proximus visant à déployer un réseau par fibre optique en Wallonie, pour l'accompagner dans son objectif de donner accès à l'internet à très haut débit à plus de 600.000 foyers d'ici 2028.