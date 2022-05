Marché: la Chine préoccupe les investisseurs information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans une certaine morosité (-0,9% à Londres, -0,8% à Francfort, -1,2% à Paris), sur fond notamment d'inquiétudes suscitées par les conséquences économiques de la politique sanitaire en Chine.



'Les investisseurs s'inquiètent d'un ralentissement plus marqué que prévu de l'économie chinoise en raison de la politique 'zéro Covid' de Pékin', explique ainsi Kiplink, pointant les risques que font peser les confinements sur les chaines logistiques et l'inflation.



'La Chine est de plus en plus surveillée, avec le ralentissement de l'économie constatée et encore confirmé par le niveau d'importation qui stagne et les exportations au plus bas depuis juillet 2020, publiés cette nuit', souligne d'ailleurs IG France.



Les opérateurs prendront connaissance, cette semaine, de l'indice ZEW en Allemagne, d'une première estimation de la croissance britannique au premier trimestre, de la production industrielle en zone euro et surtout des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



Seule donnée parue ce matin, le déficit commercial de la France s'est creusé à près de 12,4 milliards d'euros en mars, du fait d'une augmentation de 3,5% des importations sous le poids notamment de la facture énergétique.



Les prochains jours verront aussi se poursuivre la saison des résultats trimestriels en Europe, avec par exemple au programme ceux de Bayer, Ahold Delhaize, ThyssenKrupp, KBC, Merck, Telefonica, Siemens, Allianz et Bouygues.



Pour l'heure, Infineon lâche plus de 3% à Francfort, malgré un nouveau relèvement par le fabricant de semi-conducteurs de ses prévisions annuelles, sur fond d'une demande supérieure à ses capacités de production actuelles.