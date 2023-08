Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: la Chine inquiète plus qu'elle ne rassure information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse mardi matin suite à un nouvel assouplissement de la politique monétaire chinoise, même si cette progression devrait s'effectuer dans des volumes d'échanges réduits en cette journée fériée de l'Assomption.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - progresse de 24 points à 7377,5 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Face à la perte de vitesse de la reprise économique dans le pays, la Banque populaire de Chine (BPC) a réduit le taux d'intérêt de sa facilité de crédit à moyen terme pour la deuxième fois en trois mois.



Cette nouvelle a été accueillie sans enthousiasme par les investisseurs, qui savent que cette mesure s'inscrit dans le sillage d'indicateurs inférieurs aux attentes, venus raviver les inquiétudes sur la croissance de la deuxième économie mondiale.



Sur le plan de l'activité, la production industrielle chinoise a vu sa

croissance décélérer à +3,7% sur un an en juillet, alors que les économistes prévoyaient en moyenne une progression de 4,4%.



Les ventes au détail, en hausse de seulement 2,5% sur un an le mois dernier, sont elles aussi ressorties en-dessous du consensus.



Suite à ces statistiques, l'indice SSE Composite de la Bourse de Shanghai cédait 0,1% en fin de séance, tandis qu'à Hong Kong, le Hang Seng lâchait 0,8%.



Les investisseurs attendent désormais, en début d'après-midi, la parution des données sur les ventes au détail aux Etats-Unis afin de jauger de l'évolution de la consommation américaine, qui résiste bien mieux.



Ces chiffres devraient en effet montrer une accélération de la hausse des achats des américains, à +0,4% le mois dernier, après celle de 0,2% enregistrée en juin.



Une bonne surprise viendrait certes confirmer la solidité de la conjoncture aux Etats-Unis, mais elle risquerait aussi d'apporter des munitions à la Réserve fédérale pour continuer à relever ses taux.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans continue de camper au-delà de 4,18%, signe que les investisseurs s'attendent à ce que la Fed aille plus haut et plus longtemps dans son cycle de resserrement.



Les investisseurs se pencheront par ailleurs sur l'indice ZEW mesurant le sentiment des investisseurs en Allemagne, attendu en fin de matinée, puis sur les résultats trimestriels du géant américain de la rénovation de la maison, Home Depot, prévus à la mi-journée.





