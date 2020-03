Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'optimisme revient sur le vieux continent Cercle Finance • 03/03/2020 à 11:24









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes bondissent ce mardi (+2,6% à Londres et à Paris, +2,9% à Francfort), dans le sillage de Wall Street la veille (+5,1% sur le Dow Jones), qui s'est redressé après avoir subi sa pire semaine depuis la crise financière, selon Wells Fargo. 'Le sentiment de risque a été dopé par les anticipations que les banques centrales mondiales interviendraient pour soutenir leurs économies et aider à compenser tout impact négatif du coronavirus', explique la banque américaine. Cette perspective parait d'ailleurs confortée par les indices PMI manufacturiers publiés lundi, dont l'indice mondial qui a chuté sous la barre de 50 du sans changement, à 47,2, tiré à la baisse principalement par la Chine. 'Si l'impact global semble pour l'instant relativement mesuré, il pourrait devenir plus important si l'activité ne repart pas rapidement en Chine, ou, si les entreprises qui dépendent fortement de leurs fournisseurs chinois ne trouvent pas d'alternatives', prévient Aurel BGC. Dans la zone euro, Eurostat fait part d'un maintien du taux de chômage à 7,4% de la population active en janvier et d'un ralentissement de l'inflation en rythme annuel à +1,2% en février, selon une estimation rapide. Sur le front des valeurs, Beiersdorf prend 2,1% à Francfort après la présentation par le groupe de cosmétiques -exploitant la marques Nivea- d'un BPA sous-jacent en hausse de 5% à 3,42 euros au titre de l'année écoulée, battant de six cents le consensus. Pirelli avance de 1,3% à Milan, au lendemain de la publication par le pneumaticien de résultats 2019 supérieurs à ses prévisions, marqués notamment par une marge opérationnelle ajustée de 17,2% conformément à sa fourchette cible.

