Marché : l'optimisme reprend le dessus

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux (+0,8% à Londres, +0,9% à Francfort, +0,6% à Paris) au lendemain d'une séance clairement dominée par l'aversion au risque et marquée par une chute des valeurs technologiques outre-Atlantique. 'Les investisseurs tentent un retour timide sur les marchés actions européens ce matin, portés par des contrats futures sur le Nasdaq et le Dow Jones dans le vert, laissant espérer une stabilisation à New York cet après-midi', explique Kiplink Finance. 'Mais la nervosité semble s'être installée, comme en témoigne la clôture franchement négative du Nikkei (-1,04%) après la décision d'AstraZeneca, à la pointe de la recherche d'un vaccin contre la Covid, de suspendre un essai clinique de phase 3', nuance-t-il. Le titre du laboratoire pharmaceutique recule de près de 1% à Londres après cette décision prise après l'apparition d'une maladie potentiellement inexpliquée chez un patient, confirmant une information du site médical STAT cette nuit. Toujours dans l'actualité des valeurs, Roche grappille près de 1% à Zurich, suite à l'initiation d'un programme d'essais cliniques de phase 3 innovant sur son médicament expérimental fenebrutinib dans la sclérose en plaques. Banco de Sabadell avance de 1% à Madrid alors que la direction du groupe bancaire examine plusieurs options comme la vente, une fusion, des cessions d'actifs ou le rachat d'une structure plus petite, selon des sources de presse. Aucune donnée n'est prévue ce jour aux Etats-Unis et en Europe, mais la séance de jeudi sera notamment marquée par la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, suivie d'une conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde.

