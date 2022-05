Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: l'optimisme règne sur le vieux continent information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 11:05









(CercleFinance.com) - Les places européennes affichent des gains plus ou moins prononcés (+0,1% à Londres, mais +0,6% à Francfort et +0,8% à Paris) au lendemain de gains vigoureux signés par les principaux indices actions américains (+2% sur le S&P500).



'Cette solide performance a été soutenue des perspectives meilleures que prévu des distributeurs américains contribuant à renforcer le sentiment', selon Deutsche Bank, qui pointe les envolées des titres Macy's, Dollar Tree et Dollar General.



'Outre ces nouvelles du côté de la consommation, l'appétit pour le risque a été porté par les espoirs croissants selon lesquels la Fed ne sera pas aussi agressive dans la remontée des taux qu'on l'avait spéculé il y a quelques semaines à peine', ajoute la banque allemande.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance, cet après-midi, des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis au titre du mois d'avril, puis de l'indice UMich de confiance du consommateur américain.



Seule donnée parue ce matin en Europe, les ventes de détail en Espagne ont rebondi de 5,3% en avril en rythme séquentiel (+4,1% hors stations-services), après une contraction de 4,3% en mars par rapport au mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, Roche recule de plus de 1% à Zurich, malgré l'annonce de nouvelles données pivots positives sur son glofitamab dans le cancer du sang, données qui seront présentées à des congrès scientifiques en juin.



Toujours dans la santé, GSK (GlaxoSmithKline) cède près de 1% à Londres, malgré l'approbation par la Chine de la mise sur le marché de son vaccin Cervarix contre le virus du papillome humain (HPV) chez les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans.





