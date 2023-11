Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: l'optimisme règne sur le vieux continent information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent confiantes en cette dernière séance de la semaine (+0,9% à Londres et à Francfort, +1% à Paris), dans un contexte d'espoirs d'attitudes plus accommodantes des grandes banques centrales.



'Les investisseurs sont convaincus que les taux d'intérêt des banques centrales ne monteront pas davantage. C'est le scénario central du marché, en tout cas pour le moment', explique-t-on ainsi chez Kiplink Finance.



Cette perspective semble d'ailleurs confortée par les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, Eurostat venant de confirmer ce matin un ralentissement de la hausse des prix à la consommation à 2,9% en rythme annuel en octobre, après 4,3% le mois précédent.



Autre donnée de la matinée, les ventes au détail ont poursuivi leur décrue le mois dernier au Royaume-Uni, reculant de 0,3% en volume et revenant ainsi à leur plus bas niveau depuis février 2021, quand le pays était en plein confinement.



Sur le front des valeurs, Generali recule de 1% à Milan, malgré la publication par la compagnie d'assurances d'un résultat net ajusté en augmentation de 30% sur les neuf premiers mois de l'année, soutenu par ses activités dommages.



En revanche, AstraZeneca avance de 1% à Londres, alors que son Truqap, en association avec Faslodex, a été approuvé par la FDA des États-Unis pour le traitement de patientes atteintes d'une forme de cancer du sein.





