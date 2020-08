Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : l'optimisme règne dans l'attente de Jackson Hole Cercle Finance • 24/08/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent sur les chapeaux de roues (+1,8% à Londres, +2,3% à Francfort, +2,2% à Paris) une semaine qui sera marquée par le symposium des banquiers centraux et par de nombreux indicateurs de conjoncture économique. 'Comme tous les ans à cette période se tiendra cette semaine le colloque de Jackson Hole, organisé par la Fed de Kansas City. Mais, cette année, mesures sanitaires obligent, cet évènement se déroulera sous forme de vidéo-conférences', note Aurel BGC. 'Il n'empêche que l'intervention de Jerome Powell, jeudi, est très attendue, les investisseurs espérant qu'il donne les premières conclusions de la revue stratégique des banquiers centraux américains', poursuit le bureau d'études. Aucune donnée n'est prévue ce lundi, mais les jours suivants verront paraitre notamment les indices du climat des affaires de l'Ifo en Allemagne et de l'Insee en France, puis les indices du sentiment économique de la Commission européenne. Aux Etats-Unis, sont attendus les ventes de logements neufs, les commandes de biens durables, les revenus et dépenses des ménages pour juillet, mais aussi une nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre. Parmi les publications d'entreprises prévues cette semaine, figurent par exemple ceux de Bouygues, WPP ou Rolls-Royce en Europe, ainsi que ceux de HP Inc, Best Buy et Tiffany de l'autre côté de l'Atlantique. Pour l'heure, Bunzl prend 3% à Londres, après la publication par le groupe de distribution et d'externalisation de résultats au titre des six premiers mois de 2020 traduisant une 'résilience face aux défis posés par la pandémie de Covid-19'. Pearson gagne près de 1% alors que l'éditeur d'ouvrages pédagogiques et éducatifs a annoncé l'arrivée prochaine d'Andy Bird, l'un des membres de son conseil d'administration depuis le mois de mai, au poste de directeur général. Metro reste stable à Francfort, après l'annonce qu'Olaf Koch va quitter son poste de directeur général à la fin de cette année, après huit ans à la tête du groupe de distribution, selon un communiqué publié dimanche.

